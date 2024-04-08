Местная жительница рассказала «Известиям», как нашла раненного полицейского в Подмосковье
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- Местная жительница рассказала «Известиям», как нашла раненного полицейского в Подмосковье
Сотрудника полиции, раненного в момент задержания наркоторговца в подмосковном лесу 7 апреля, нашла местная жительница. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев, побывавший на месте происшествия.
Журналист выяснил, что инцидент произошел недалеко от СНТ «Озон», рядом с дорогой Черноголовка – Глотово в Ногинском районе Московской области. Он пообщался с местными жителями, которые рассказали, что в этом лесу был якобы обнаружен пакет с наркотиками, и полицейские сели в засаду караулить наркокурьера. Однако тот, когда приехал, открыл по ним стрельбу.
В результате один сотрудник полиции был убит на месте, второй — тяжело ранен, сейчас он находится в критическом состоянии в больнице.
«Обнаружила раненого полицейского местная женщина. Она проходила по дороге и услышала стоны, увидела лежащего на земле человека и сообщила обо всем в правоохранительные органы», — поделился корреспондент.
В настоящее время проводятся следственные действия, движение по дороге, где произошло нападение, перекрыто.
Ранее в этот день в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 317 УК РФ по факту посягательства на жизнь полицейских, один из которых погиб.
О происшествии сообщил источник «Известий». Согласно предварительной информации, на полицейских — помощника участкового и оперуполномоченного — напали во время засады на наркодилеров. Нападавших было двое. Они скрылись на черном мотоцикле. Ведутся их поиски. В регионе введен план «Сирена», также работает план «Перехват».