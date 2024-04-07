В Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейских
- Новости
- Общество
- В Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейских
В Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейских, один из которых погиб. Об этом сообщили 7 апреля в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.
Там уточнили, что ранее в этот день на дороге во Фряново прохожим обнаружены в бессознательном состоянии два раненых сотрудника МВД, один из которых в последующем скончался от огнестрельных ранений. На место выехали следователи и криминалисты.
«Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). На месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов, проводится осмотр», — говорится в сообщении.
Ведется розыск причастных к совершению преступления.
Кроме того, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела.
О происшествии ранее в этот день сообщил источник «Известий». Сообщалось, что, предварительно, на полицейских — помощника участкового и оперуполномоченного — напали во время засады на наркодилеров.
Нападавших было двое. Они скрылись на черном мотоцикле. Ведутся их поиски. В регионе введен план «Сирена», также работает план «Перехват».