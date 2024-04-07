В МВД Подмосковья рассказали о погибшем при задержании наркодилера полицейском
Старший прапорщик полиции Сергей Ефименко, отец двух дочерей, погиб во время задержания наторговца, сообщает 7 апреля управление МВД по Московской области.
«7 апреля в деревне Якимово городского округа Черноголовка Московской области сотрудники Отдела полиции по г.о. Лосино-Петровский проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика», ― сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Как сообщили правоохранители, при задержании наркодилер выстрелил Ефименко, от полученных травм полицейский скончался.
«Старший прапорщик полиции Сергей Ефименко родился 27 июня 1983 года. В органах внутренних дел с июля 2004 года, с февраля 2017 года проходил службу в ОУУПиПДН МУ МВД России «Щелковское», ― отметили в полиции.
По словам представителей подмосковного ведомства, у Ефименко осталась две дочери. Семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь.
Ранее в этот день в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 317 УК РФ по факту посягательства на жизнь полицейских, один из которых погиб. Также СК РФ предоставило видеофрагмент с места происшествия.
О происшествии сообщил источник «Известий». Согласно предварительной информации, на полицейских — помощника участкового и оперуполномоченного — напали во время засады на наркодилеров. Нападавших было двое. Они скрылись на черном мотоцикле. Ведутся их поиски. В регионе введен план «Сирена», также работает план «Перехват».