Хуситы сообщили об операциях против судов США, Британии и Израиля

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) проводит операции против судов США, Великобритании и Израиля. Об этом 7 апреля сообщил военный представитель движения Яхья Сария, передает Al Masirah.

Он рассказал, что хуситы за последние трое суток ударили по британскому судну Hope Island в Красном море, а также провели операции против двух израильских судов — MSC Grace F в Индийском океане и MSC Gina в Аравийском море.

Кроме того, были проведены две операции против ряда американских военных фрегатов в Красном море, добавил Сария.

«Вооруженные силы (ВС) Йемена отметили, что операция была проведена с использованием ряда баллистических и крылатых ракет и ее цели были успешно достигнуты», — говорится в сообщении телеканала.

«Ансар Аллах» также подтвердило, что будет продолжать атаки на израильские корабли из-за действий в секторе Газа, а также на британские и американские суда в связи с агрессией в отношении Йемена.

Накануне, 6 апреля, центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) и британская компания Ambrey сообщили, что в Красном море в 60 морских милях к юго-западу от йеменского портового города Ходейда произошло нападение на судно. Там уточнили, что судно не получило повреждений и его экипаж не пострадал.

До этого, 29 марта, агентство Bloomberg писало, что у США и их союзников не получается остановить атаки йеменских хуситов на суда в Красном море. Командующий флотилией США контр-адмирал Марк Мигес заявил, что не может точно предсказать, когда удастся вернуть безопасное судоходство в акватории. При этом он понимает, что йеменское движение «Ансар Аллах» сможет еще долго наносить удары по кораблям, потому что его финансово поддерживает Иран.

15 марта хуситы назвали законной целью идущие в Израиль через мыс Доброй Надежды суда. Йеменские хуситы отметили, что уже провели операции против трех израильских и американских кораблей в Индийском океане, используя корабельные ракеты и беспилотники.

В январе член политбюро «Ансар Аллах» Мухаммад аль-Бухейти в интервью «Известиям» заявил, что йеменское движение хуситов наносит удары по кораблям США и Великобритании в Красном море, однако что касается других стран, среди которых Россия и КНР, то их судоходству в регионе гарантирована безопасность.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.