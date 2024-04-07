Реклама
Прямой эфир
Происшествия
«Росатом» заявил о беспрецедентной серии атак дронов ВСУ на Запорожскую АЭС
Мир
Мэр Харькова заявил о масштабных разрушениях энергосистемы города
Общество
Минпромторг РФ сообщил о контроле поставок питьевой воды в регионах с паводками
Политика
Лавров посетит Китай 8–9 апреля для переговоров с главой МИДа Ван И
Мир
Глава ГУР Украины заявил о хорошей защищенности Крымского моста
Мир
Захарова после атаки на ЗАЭС призвала мир отреагировать на ядерный терроризм Киева
Происшествия
В Орске из подтопленных домов эвакуировано более 2 тыс. человек
Мир
WP узнала подробности плана Трампа по окончанию конфликта на Украине
Общество
Ущерб от наводнения в Оренбургской области может достигнуть 21 млрд рублей
Общество
Синоптик пообещал москвичам июньское тепло на следующей неделе
Общество
В Оренбургской области отменят коммунальные платежи для пострадавших от паводков
Общество
На ЗАЭС заявили об отсутствии критических повреждений после атаки дронов ВСУ
Происшествия
Жителя Ингушетии задержали по подозрению в хранении оружия террористов
Интернет и технологии
В Москве наградили лауреатов премии «Феникс»
Происшествия
Местные жители рассказали об обстоятельствах нападения на полицейских в Подмосковье
Мир
Постпред РФ Ульянов обвинил Киев в несоблюдении принципов безопасности на ЗАЭС
Сюжет:

Хуситы сообщили об операциях против судов США, Британии и Израиля

Al Masirah: хуситы проводят операции против судов США, Великобритании и Израиля
0
Фото: ТАСС/EPA/YAHYA ARHAB
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) проводит операции против судов США, Великобритании и Израиля. Об этом 7 апреля сообщил военный представитель движения Яхья Сария, передает Al Masirah.

Он рассказал, что хуситы за последние трое суток ударили по британскому судну Hope Island в Красном море, а также провели операции против двух израильских судов — MSC Grace F в Индийском океане и MSC Gina в Аравийском море.

Кроме того, были проведены две операции против ряда американских военных фрегатов в Красном море, добавил Сария.

«Вооруженные силы (ВС) Йемена отметили, что операция была проведена с использованием ряда баллистических и крылатых ракет и ее цели были успешно достигнуты», — говорится в сообщении телеканала.

«Ансар Аллах» также подтвердило, что будет продолжать атаки на израильские корабли из-за действий в секторе Газа, а также на британские и американские суда в связи с агрессией в отношении Йемена.

Остров невезения: американцы задумались над размещением на Сокотре для давления на хуситов
Жители архипелага выступают против присутствия Вашингтона и опасаются заговора со стороны США и Израиля

Накануне, 6 апреля, центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) и британская компания Ambrey сообщили, что в Красном море в 60 морских милях к юго-западу от йеменского портового города Ходейда произошло нападение на судно. Там уточнили, что судно не получило повреждений и его экипаж не пострадал.

До этого, 29 марта, агентство Bloomberg писало, что у США и их союзников не получается остановить атаки йеменских хуситов на суда в Красном море. Командующий флотилией США контр-адмирал Марк Мигес заявил, что не может точно предсказать, когда удастся вернуть безопасное судоходство в акватории. При этом он понимает, что йеменское движение «Ансар Аллах» сможет еще долго наносить удары по кораблям, потому что его финансово поддерживает Иран.

15 марта хуситы назвали законной целью идущие в Израиль через мыс Доброй Надежды суда. Йеменские хуситы отметили, что уже провели операции против трех израильских и американских кораблей в Индийском океане, используя корабельные ракеты и беспилотники.

В январе член политбюро «Ансар Аллах» Мухаммад аль-Бухейти в интервью «Известиям» заявил, что йеменское движение хуситов наносит удары по кораблям США и Великобритании в Красном море, однако что касается других стран, среди которых Россия и КНР, то их судоходству в регионе гарантирована безопасность.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024