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Британские службы сообщили о нападении на судно у берегов Йемена

Вблизи побережья Йемена была осуществлена ракетная атака на судно
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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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В Красном море в 60 морских милях к юго-западу от йеменского портового города Ходейда произошло нападение на судно. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщают Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) и британская компания Ambrey, которая занимается вопросами морской безопасности.

«Капитан судна сообщил о том, что рядом с судном были замечены две ракеты. Одна были перехвачена силами коалиции, а вторая упала в воду рядом с судном», — говорится в сообщении UKMTO.

Там же уточнили, что судно не получило повреждений и его экипаж не пострадал. Они направляются в следующий порт захода. Великобритания проводит расследование инцидента.

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Ранее, 23 марта, Великобритания сообщила о нападении на судно у берегов Йемена. Инцидент произошел днем. В центре координации морских торговых перевозок судам порекомендовали соблюдать осторожность и сообщать UKMTO о любой подозрительной активности.

До этого, 15 марта, хуситы назвали законной целью идущие в Израиль через мыс Доброй Надежды суда. Йеменские хуситы отметили, что уже провели операции против трех израильских и американских кораблей в Индийском океане, используя корабельные ракеты и беспилотники.

12 марта газета Al Akhbar со ссылкой на военные источники в Йемене сообщала, что хуситы смогли найти бреши в работе противовоздушной обороны (ПВО) авианосца Военно-морских сил (ВМС) США «Эйзенхауэр». Кроме того, эксперты подтвердили изданию, что использование бойцами «Ансар Аллах» десятков дронов в ходе недавних атак против американских линкоров и эсминцев в Красном море вызвало у них большое замешательство, а также доказало ограниченные оборонительные возможности этих американских военных кораблей.

В тот же день хуситы атаковали в Красном море коммерческое судно Pinocchio, которое было идентифицировано как принадлежащее США. При этом, по данным сайта Marine Vessel Traffic, судно Pinocchio следовало под флагом Либерии.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.

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