Эксперт назвал ядерным терроризмом удар ВСУ по ЗАЭС

Удар беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской АЭС (ЗАЭС) стал актом ядерного терроризма, при этом своих целей нападавшие не достигли. Об этом 7 апреля в беседе с «Известиями» заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук доктор военных наук Константин Сивков.

«Удар фактически желаемого результата для ВСУ не дал. Удары по атомным станциям в любом случае являются актами ядерного терроризма», — сказал эксперт.

По мнению Сивкова, подобные атаки преследуют несколько целей. Во-первых, ВСУ хотят отвлечь часть сил российской противовоздушной обороны с зоны боевых действий.

Во-вторых, если ВСУ смогут повредить ЗАЭС, то вокруг станции большая территория будет заражена радиацией, возникнут проблемы для российских сил, контролирующих данную местность.

«Третье. Это даст повод обвинить Россию в том, что она не обеспечивает безопасность атомных объектов, и даст возможность добиваться размещения на территории АЭС Украины, а также России представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), обеспеченных защитой со стороны военной миссии, а конкретно — НАТО», — продолжил он.

По мнению Сивкова, ударами по ЗАЭС киевский режим пытается столкнуть Россию и НАТО.

Ранее в воскресенье постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что атака украинских БПЛА на ЗАЭС является нарушением пяти принципов защиты станции, озвученных в Совете Безопасности ООН в 2023 году. Дипломат подчеркнул, что Киев беспилотниками-камикадзе 7 апреля несколько раз атаковал станцию.

В госкорпорации «Росатом» заявили, что в результате атаки ВСУ три сотрудника ЗАЭС получили ранения, сама станция не получила критических повреждений. Там подчеркнули, что станция подверглась серии беспрецедентных атак дронов.

ВСУ атаковали в том числе шестой энергоблок станции. До этого украинские дроны совершили еще одну атаку на ЗАЭС, прилет одного из них был зафиксирован в районе столовой, второго — в районе грузового порта. В результате был поврежден грузовик, разгружавший продукты.

МАГАТЭ сообщило, что знает о взрыве на станции.

Президент России Владимир Путин 6 марта на встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси обсудил с ним ситуацию на ЗАЭС и подчеркнул, что РФ делает всё возможное ради того, чтобы безопасность ядерных объектов улучшилась.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.