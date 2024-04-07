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Эксперт назвал ядерным терроризмом удар ВСУ по ЗАЭС

Эксперт Сивков: удар ВСУ по ЗАЭС стал эпизодом ядерного терроризма
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Фото: ТАСС/Александр Полегенько
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Удар беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской АЭС (ЗАЭС) стал актом ядерного терроризма, при этом своих целей нападавшие не достигли. Об этом 7 апреля в беседе с «Известиями» заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук доктор военных наук Константин Сивков.

«Удар фактически желаемого результата для ВСУ не дал. Удары по атомным станциям в любом случае являются актами ядерного терроризма», — сказал эксперт.

По мнению Сивкова, подобные атаки преследуют несколько целей. Во-первых, ВСУ хотят отвлечь часть сил российской противовоздушной обороны с зоны боевых действий.

Во-вторых, если ВСУ смогут повредить ЗАЭС, то вокруг станции большая территория будет заражена радиацией, возникнут проблемы для российских сил, контролирующих данную местность.

«Третье. Это даст повод обвинить Россию в том, что она не обеспечивает безопасность атомных объектов, и даст возможность добиваться размещения на территории АЭС Украины, а также России представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), обеспеченных защитой со стороны военной миссии, а конкретно — НАТО», — продолжил он.

По мнению Сивкова, ударами по ЗАЭС киевский режим пытается столкнуть Россию и НАТО.

Ядерный процесс: украинские формирования возобновили обстрелы ЗАЭС
Под огонь ВФУ попали энергоблоки и один из спецкорпусов Запорожской атомной станции

Ранее в воскресенье постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что атака украинских БПЛА на ЗАЭС является нарушением пяти принципов защиты станции, озвученных в Совете Безопасности ООН в 2023 году. Дипломат подчеркнул, что Киев беспилотниками-камикадзе 7 апреля несколько раз атаковал станцию.

В госкорпорации «Росатом» заявили, что в результате атаки ВСУ три сотрудника ЗАЭС получили ранения, сама станция не получила критических повреждений. Там подчеркнули, что станция подверглась серии беспрецедентных атак дронов.

ВСУ атаковали в том числе шестой энергоблок станции. До этого украинские дроны совершили еще одну атаку на ЗАЭС, прилет одного из них был зафиксирован в районе столовой, второго — в районе грузового порта. В результате был поврежден грузовик, разгружавший продукты.

МАГАТЭ сообщило, что знает о взрыве на станции.

Президент России Владимир Путин 6 марта на встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси обсудил с ним ситуацию на ЗАЭС и подчеркнул, что РФ делает всё возможное ради того, чтобы безопасность ядерных объектов улучшилась.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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