Постпред РФ Ульянов обвинил Киев в несоблюдении принципов безопасности на ЗАЭС

Атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) является нарушением пяти принципов защиты станции, озвученных в Совете Безопасности ООН в 2023 году. Об этом 7 апреля заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он напомнил, что в воскресенье Вооруженные силы Украины (ВСУ) беспилотниками-камикадзе несколько раз атаковали станцию, в том числе ее пятый и шестой ядерные реакторы.

«Это очевидное нарушение «5 конкретных принципов», озвученных генеральным директором МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии. — Ред.) в Совете Безопасности ООН», — написал он в своем Telegram-канале.

В конце мая прошлого года глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предложил Совбезу ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Среди них — не допускать атак по станции или с ее территории, не размещать на станции тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атаки, не подвергать опасности энергоснабжение станции, а также обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу ЗАЭС.

Ранее в этот день украинские дроны совершили атаку на ЗАЭС, прилет одного из них был зафиксирован в районе столовой, второго — в районе грузового порта. В результате был поврежден грузовик, разгружавший продукты. После этого ВСУ атаковали шестой энергоблок станции.

В госкорпорации «Росатом» позже заявили, что в результате атаки ВСУ три сотрудника ЗАЭС получили ранения, сама станция не получила критических повреждений. Там подчеркнули, что станция подверглась серии беспрецедентной атаки дронов.

МАГАТЭ сообщило, что знает о взрыве дрона на станции. Глава организации Гросси призвал воздерживаться от действий, которые нарушают ядерную безопасность.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.