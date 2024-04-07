Захарова после атаки на ЗАЭС призвала мир отреагировать на ядерный терроризм Киева
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) 7 апреля, заявила, что мировое сообщество обязано отреагировать на «акт ядерного терроризма» со стороны киевского режима.
«[Президент США Джо] Байден, [президент Франции Эммануэль] Макрон, [канцлер Германии Олаф] Шольц и остальные защитники живой природы отдают себе отчет в том, что их подопечные на Банковой (улица в Киеве, на которой находится офис президента Украины. — Ред.) могут от нее ничего не оставить? <…> Сколько еще раз ВСУ должны обстрелять ЗАЭС, чтобы Запад и выкормленное им чудовище [президент Украины Владимир] Зеленский прекратили повторять этот смертельный номер своего кровавого шапито?» — написала дипломат в своем Telegram-канале.
Ранее в этот день украинские дроны совершили атаку на ЗАЭС, прилет одного из них был зафиксирован в районе столовой, второго — в районе грузового порта. В результате был поврежден грузовик, разгружавший продукты. После этого ВСУ атаковали шестой энергоблок станции.
В госкорпорации «Росатом» позже заявили, что в результате атаки ВСУ три сотрудника ЗАЭС получили ранения, сама станция не получила критических повреждений. Там подчеркнули, что станция подверглась серии беспрецедентных атак дронов.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что знает о взрыве дрона на станции. Глава организации Рафаэль Гросси призвал воздерживаться от действий, которые нарушают ядерную безопасность.
По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, атаки украинских дронов являются нарушением пяти принципов защиты станции, озвученных в Совете Безопасности ООН в 2023 году.
Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.