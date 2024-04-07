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Власти Кургана объявили заблаговременную эвакуацию из-за паводков
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Власти Кургана объявили заблаговременную эвакуацию из-за паводков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Превентивная эвакуация жителей Кургана объявлена в садовых товариществах микрорайона Вороновка, въезды в которые будут пересыпаны для укрепления дамбы. Об этом 7 апреля сообщили Telegram-канале администрации города.

«В связи с получением уточненных данных от Министерства природы РФ о том, что на территории города Кургана вода придет уже 10–12 апреля, возможно и раньше, объявляется превентивная эвакуация жителей из садоводств в микрорайоне Вороновка», — говорится в сообщении.

Администрации города уточнила, что жителей СНТ планируют эвакуировать на автобусах, которые будут стоять на местах разрыва дамбы с 18:00 (16:00 мск) 7 апреля.

ПВЗ (пункты временного размещения) сделают на базе загородного лагеря им. Н.Островского и в корпусе школы № 50.

Также городская администрация попросила помощи у жителей Кургана, у которых есть лодки, чтобы помогать в случае необходимости.

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В Курганской области с 5 апреля введен режим повышенной готовности в связи с риском подтопления населенных пунктов, межведомственный оперативный штаб начал работу в круглосуточном режиме.

На территории России в последнюю неделю зафиксированы паводки в регионах. Так, 7 апреля сообщалось, что в Алтайском крае подтоплены 121 дом и 513 приусадебных участков. В главном управлении МЧС России уточнили, что специалисты уже откачали 147 тыс. куб. м талой воды и отсыпали 3,4 тыс. куб. м грунта в низменных участках, и эти работы продолжаются. В ликвидации последствий паводка в Алтайском крае задействованы 1141 человек и 554 единицы техники.

Кроме того, в Оренбургской области за последние сутки уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос на 28 см. Работы оперативных служб ведутся круглосуточно. В аварийно-спасательных операциях участвуют 172 человека, 78 единиц техники, 11 плавсредств регионального управления МЧС, администрации города и других организаций, а также правоохранители, медики. Из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области более 150 населенных пунктов отрезано из-за паводковых вод, подтоплено 6132 жилых дома и 9643 приусадебных участка.

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