Российская теннисистка Касаткина вышла в финал турнира WTA-500

Россиянка Дарья Касаткина в субботу, 6 апреля, обыграла американку Джессику Пегулу и вышла в финал турнира WTA-500 в Чарльстоне.

Встреча длилась 2 часа 45 минут и завершилась со счетом 6:4, 4:6. 7:6 (7:5), сообщает «Спорт-Экспресс».

Во время третьей партии Касаткиной пришлось взять медицинскую паузу.

В финале российская теннисистка встретится с победительницей матча между гречанкой Марией Саккари и американской Дэниэллой Коллинз.

Ранее, 29 марта, российская теннисистка Александрова проиграла в полуфинале турнира в Майами. Матч россиянки с соперницей из США Даниэль Коллинз закончился со счетом 3:6, 2:6. В январе 2023 года Коллинз объявила о своем намерении завершить карьеру после окончания текущего сезона.