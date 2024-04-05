«Против топовых соперниц нечего терять и потому удается их обыгрывать»

Иногда интересного спортсмена открываешь для себя совершенно случайно. Признаюсь, не планировал смотреть матч второго круга Miami Open между 21-летней россиянкой Элиной Аванесян и шестой ракеткой мира, финалисткой двух турниров Большого шлема Онс Жабер — той самой, которую обыграла в финале Уимблдона-2022 Елена Рыбакина. Просто так вышло.

На тот момент я еще не знал, что у молодой теннисистки родом из Пятигорска есть удивительное свойство — в своей недолгой пока карьере она еще ни разу не проигрывала соперницам из топ-15 действующего рейтинга WTA. На «Ролан Гаррос» – 2023 обыграла 12-й номер, Белинду Бенчич из Швейцарии. На турнире в Берлине — 11-й номер, Дарью Касаткину. На Открытом чемпионате Австралии – 2024 — восьмой номер, гречанку Марию Саккари. Обыграла Аванесян и Жабер, разгромив представительницу Туниса в первом сете (6:1) и довольно уверенно взяв решающую партию (6:3).

Правда, немилосердное расписание игр подбросило ей меньше чем через сутки матч следующего круга, как выяснилось, с будущей победительницей турнира — Даниэль Коллинз, которую на всём Miami Open было невозможно остановить. Тем не менее такая демонстрация характера и качественной игры от пока еще не самой известной нашей теннисистки вызвала желание хотя бы чуть-чуть открыть для себя и читателей новое имя в российском теннисе. Тем более что у нее было о чем спросить — достаточно сказать, что она стала первым лаки-лузером в истории турниров Большого шлема, который прошел там (конкретно — на прошлогоднем «Ролан Гаррос») три круга, вылетев только в четвертом.

«Подача — это основное»

— Как вам, будучи пока еще не топовой теннисисткой, удается вообще не проигрывать соперницам из топ-15?

— Мне кажется, в таких матчах очень помогает то, что нечего терять. Все эти матчи, которые мне удалось выиграть у топ-игроков, я проводила, вообще не думая. Просто верила, что всё возможно, и боролась до конца.

— Был ли в матче с Жабер момент — например, после ее победы во втором сете, — когда вы засомневались, что сможете выиграть?

— Нет, я просто следовала плану. И даже в самые тяжелые моменты не думала ни о чем, а старалась лишь играть так, как договорились с тренером.

— Как думаете, то, что Онс взяла медицинский тайм-аут после первого сета, было хитростью? И сбило ли это вас на какое-то время?

— Нет, у нее однозначно болело колено, причем это было еще до Miami Open во многих матчах. Этот перерыв на меня, конечно, немножко повлиял; но в большей степени — то, что она во втором сете начала играть более активно и уверенно.

— Вы сами взяли паузу перед третьим сетом. Тоже из-за здоровья?

— Нет. Паузу взяла, потому что было очень влажно. И просто чтобы переодеться.

— У вас же, читал, была очень сложная ситуация с травмами. Как сейчас обстоят дела со здоровьем?

— На самом деле у меня очень часто бывают проблемы с поясницей. Поэтому нередко приходится останавливать тренировки, отказываться от турниров и восстанавливаться. Из-за этого тренировочный процесс у меня не всегда такой, какого хотелось бы. Выживаем как можем!

— На следующий день после победы над Жабер вы довольно легко проиграли Даниэль Коллинз. Не хватило сил?

— Да, у меня немножко не получилось восстановиться после матча в предыдущий вечер. Но Коллинз на самом деле очень хорошо отыграла, нужно отдать ей должное.

— В чем вам надо прибавлять, чтобы регулярно обыгрывать не только топовых соперниц, но и обычных?

— Все говорят — в подаче. И я с этим, пожалуй, соглашусь. Подача — это основное.

«В родном Пятигорске условия не как в Майами»

— Вы стали первым лаки-лузером за много лет, который прошел три этапа турнира Большого шлема. Как вам это удалось?

— Даже не знаю. Наверное, та же ситуация, что и с матчами против топовых соперниц: нечего терять. Нет давления. Просто старалась здесь и сейчас показывать свою лучшую игру, наслаждаться моментом.

— Вы родились и начали заниматься теннисом в Пятигорске, не самом теннисном месте. Как пробиться оттуда в теннисную элиту? Это ведь удается даже не каждому из Флориды, Барселоны или Лазурного берега Франции, общепризнанных центров этого вида спорта.

— Характер. Просто привыкла всегда бороться до конца, верить, что всё возможно, и следовать своим мечтам.

— О чем мечтаете сейчас?

— Просто потихоньку улучшать все свои навыки. Подачу, физические возможности. Быть здоровой. Во всём потихонечку прогрессировать и идти вперед.

— Расскажите, в каких условиях вы тренировались в детстве. Были ли сложности, из-за которых в какие-то моменты переставали верить в свое светлое теннисное будущее?

— В Пятигорске на самом деле условия не как в Майами. Но главное — чтобы была возможность тренироваться, и тогда всё достижимо. Сначала я работала дома, потом — в Москве, а затем переехала в Испанию.

— Как вам это удалось в 18 лет?

— Просто решили найти какую-то тренировочную базу с хорошими игроками, тренерами, погодой. Поэтому и выбрали Испанию. Я там попробовала пять академий, пять тренеров. И выбрала то, что мне лучше всего подошло.

— Кто был вашим любимым игроком в детстве? И кто сейчас?

— В детстве — Мария Шарапова и Роджер Федерер. Сейчас, честно говоря, теннис особо не смотрю. Хороших игроков очень много, и выбрать кого-то одного сложно.

— Не предлагали ли вам спортивное гражданство Армения, откуда ваши корни, или, допустим, Казахстан? Ведь в этом случае могли бы уже сейчас претендовать на поездку на Олимпиаду в Париж. Среди российских же теннисисток конкуренция такая, что пока это невозможно.

— Пока ничего подобного не было. Такое не думается и не обсуждается.