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Замминистра обороны Британии заявил о неготовности страны к возможной войне

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Фото: Global Look Press/Tejas Sandhu
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Великобритания не готова к возможным военным действиям, но пока в этом и нет необходимости, заявил в своей статье для издания The Telegraph замминистра обороны Джеймс Хиппи 6 апреля.

«Нарастающая активность разговоров о войне может показаться тревожной, и чтобы сразу внести ясность: я не думаю, что мы находимся на пороге третьей мировой войны. Однако я согласен с министром обороны Грантом Шаппсом в том, что с [начала конфликта на Украине] мы преодолели путь от эпохи после холодной войны к новой довоенной эпохе», — говорится в статье Хиппи.

По его словам, в разжигании войны действуют те же правила, что и на дворовой площадке: вы не вступаете в драку, когда не уверены в победе. Хиппи утверждает, что стратегическая устойчивость лежит в основе суверенитета Великобритании.

«Суверенитет — это наша способность делать собственный выбор, свободный от принуждения другими государствами. Поэтому, чтобы быть суверенными, нам нужна устойчивость, чтобы держать нашу судьбу в своих руках», — заявил чиновник.

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Ранее, 4 апреля, источники Daily Mail назвали подготовку британской армии к прямому конфликту с Россией «слабой». В материале отметили, что Россия тратит на оборону 7,5% своего ВВП, а ее заводы работают «в три смены», чтобы производить оружие. При этом в среду вечером МО Великобритании заявило, что в настоящее время разрабатываются «планы по обеспечению безопасности и защиты страны»

До этого, 15 марта, экс-глава британской разведки MI-6 Ричард Дирлав в интервью Politico заявил, что Великобритания ведет с Россией «серую войну», участие в которой британское общество не осознает. В этой связи Дирлав раскритиковал власти Соединенного Королевства за «разрыв между словами и действиями».

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