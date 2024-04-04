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Подготовку Британии к возможному конфликту с РФ назвали слабой и отстающей

Daily Mail: подготовка британской армии к прямому конфликту с Россией «слаба»
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Фото: flickr.com
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Подготовка британской армии к прямому конфликту с Россией «слаба» и «сильно» отстает от графика. Об этом 4 апреля сообщили высокопоставленные источники в оборонном ведомстве страны газете Daily Mail.

В материале отметили, что Россия тратит на оборону 7,5% своего ВВП, а ее заводы работают «в три смены», чтобы производить оружие. При этом в среду вечером МО Великобритании заявило, что в настоящее время разрабатываются «планы по обеспечению безопасности и защиты страны». Высокопоставленный источник, в свою очередь, сказал, что национальный план, хоть и находится в стадии разработки, но еще не готов.

«Работа, которую они ведут, находится на начальном этапе и, честно говоря, довольно слаба. Они не изучали вопросы, связанные с цепочками поставок, привлечением гражданских лиц к работе, заявками, переходом к войне. Мы сильно отстаем на этих направлениях», — цитирует Daily Mail чиновника.

На прошлой неделе чиновники сообщили газете, что министру обороны Великобритании Гранту Шаппсу придется ждать «почти десятилетие», пока расходы на оборону вырастут до 2,5 % от ВВП.

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Ранее, 21 марта, экс-разведчик американских вооруженных сил (ВС) Скотт Риттер сообщил, что российский оборонно-промышленный комплекс обходит западные. Эксперт также отметил, что в последнее время НАТО расширяется и надеется в будущем усиливать свои армии, однако РФ имеет возможности сделать это уже сейчас.

До этого, 15 марта, экс-глава британской разведки MI-6 Ричард Дирлав в интервью Politico заявил, что Великобритания ведет с Россией «серую войну», участие в которой британское общество не осознает. В этой связи Дирлав раскритиковал власти Соединенного Королевства за «разрыв между словами и действиями»

11 марта телеканал CNN сообщил о троекратном превосходстве РФ в производстве снарядов над США и ЕС. По данным высокопоставленных представителей европейской разведки, Россия производит около 250 тыс. артиллерийских боеприпасов в месяц, или около 3 млн в год. В то же время США и Европа в общей сложности ежегодно способны произвести для Украины лишь около 1,2 млн боеприпасов, говорилось в материале журналистов.

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