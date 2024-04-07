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Синоптики спрогнозировали потепление до +16 градусов в Москве 7 апреля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков и до +16 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в воскресенье, 7 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +14 до +16 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +6.

В Московской области днем прогнозируют от +12 до +17 градусов, ночью похолодает до +4.

Ожидается юго-западный и западный ветер со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

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Ранее, 5 апреля, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в выходные, 6 и 7 апреля, в Москве ожидается потепление — в воскресенье воздух прогреется до 14 градусов тепла. По его словам, в выходные прогнозируется преимущественно облачная погода без сильного ветра.

Тогда же научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что благодаря аномально теплой температуре воздуха снег в Москве уже растаял, а в парках и лесах он сойдет к середине следующей недели. Он добавил, что на следующей неделе в столице прогнозируется майское тепло.

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