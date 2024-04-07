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«Известия» показали последствия обстрела Донецка из РСЗО Vampire ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сотрудники МЧС продолжают ликвидировать последствия обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) жилмассива Буденновского района Донецка, сообщает 6 апреля корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

Буденновский район столицы Донецкой Народной Республики (ДНР), расположенный всего в 30 км от зоны боевых действий, регулярно попадает под обстрелы украинских боевиков, отметил журналист.

«По району выпустили пять ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire ― их дальнобойность [составляет] 45 км. Повторюсь: до линии фронта ― всего 30 км», ― рассказал корреспондент.

Он подчеркнул, что обстрел велся по жилому району. Например, снаряды попали как в частный жилой сектор, так и в кварталы многоэтажного жилья. На кадрах можно увидеть, как огнеборцы тушат «ГАЗель», которая загорелась в результате атаки.

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Вечером 6 апреля глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Донецке 11 мирных жителей, в том числе двое детей, пострадали при обстрелах города со стороны ВСУ. Он добавил, что в результате атаки повреждены девять жилых домостроений в Куйбышевском, Петровском, Буденновском районах Донецка, в Никитовском районе Горловки, а также больница в Куйбышевском районе Донецка.

Ранее, 5 апреля, мэр Алексей Кулемзин рассказал, что украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка, в результате чего пострадали две мирные жительницы.

Накануне, 4 апреля, он сообщил, что при обстреле Куйбышевского района погиб человек. Также в многоквартирном доме по улице Шахтерской Славы были повреждены кровля и остекление. «Известия» показали последствия обстрела. Позже в этот день Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по этому району кассетными снарядами.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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