В многоквартирном доме в Татарстане после хлопка газа вспыхнул пожар
В двухэтажном многоквартирном доме в городе Нурлат Республики Татарстан произошел хлопок газа с последующим возгоранием. Об этом стало известно вечером 6 апреля.
По информации «Известий», хлопок раздался в трехподъездном доме № 9 по улице Заводская. После этого разгорелся пожар. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Всего к ликвидации возгорания привлечены 32 человека и 10 единиц техники.
«Установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением четырех квартир на первом и втором этажах. Произошло разрушение наружных стен. Площадь пожара — 80 кв. м», — сообщили в управлении МЧС по региону.
Источник издания сообщил, что хозяйка квартиры, в которой произошел хлопок газа, работает в другом городе, поэтому ее не было дома в момент трагедии.
В настоящий момент открытое горение ликвидировано. Пожарным удалось спасти из-под завалов одного человека, еще трое эвакуированы из подъезда. После тушения спасатели будут разбирать руины, чтобы убедиться, что там не осталось людей.
Ранее в этот день сообщалось, что три человека, в том числе семилетний ребенок, пострадали при взрыве газового котла в доме города Избербаш Республики Дагестан. В результате утечки бытового газа произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим воспламенением. Находившиеся в это время в доме семейная пара и малолетний ребенок получили ожоги различной степени.