Ребенок и двое взрослых серьезно пострадали при взрыве газового котла в Дагестане

Три человека, в том числе семилетний ребенок, пострадали при взрыве газового котла в доме города Избербаш Республики Дагестан. Об этом сообщили в Telegram-канале минздрава по региону в пятницу, 5 апреля.

«Троим пострадавшим в результате взрыва газового котла в доме города Избербаш была оказана экстренная медицинская помощь в Избербашской ЦГБ. Состояние их тяжелое. Сейчас все они — двое взрослых и один ребенок семи лет — доставлены на специализированное лечение в ожоговый центр РКБ. Врачи делают всё возможное для их спасения», — сказано в публикации.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Об этом рассказали в Telegram-канале следственного управления (СУ) СК РФ по республике.

«5 апреля 2024 года в 18 часов на цокольном этаже частного жилого трехэтажного дома по улице 1-й С. Юсупова в Избербаше в результате утечки бытового газа произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим воспламенением. Находившиеся в это время в доме семейная пара и малолетний ребенок получили ожоги различной степени и в тяжелом состоянии были доставлены в медицинское учреждение», — сказано в сообщении ведомства, размещенном в соцсети «ВКонтакте».

Глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале рассказал о состоянии пострадавших, заверив, что в обстоятельствах трагедии разберутся ответственные органы — прокуратура и Следственный комитет республики уже организовали проверку.

«Их состояние крайне тяжелое, площадь ожогов достигает 90%. За жизнь этих несчастных людей сейчас борются врачи. Министр здравоохранения Татьяна Беляева держит вопрос на личном контроле», — написал он.

Ранее, 31 января, сообщалось о взрыве газа в частном двухквартирном доме в Алтайском крае в поселке недалеко от Бийска. Один человек пострадал, его госпитализировали в тяжелом состоянии с сильными ожогами. Огонь охватил площадь около 70 кв. м. По предварительным данным, в доме произошла утечка газа из баллона.