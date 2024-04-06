В Оренбургской области опровергли возможность затопления новых микрорайонов Орска

Угрозы подтопления новых микрорайонов Орска нет. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области.

«В нынешней ситуации (угрозы подтопления. — Ред.) нет», — сказала представитель администрации региона ТАСС.

В пресс-службе объяснили, что дамба защищает старую часть города, на данный момент там могут наблюдаться переливы. В правительстве уточнили, что исторический максимум сброса побит, а сама дамба не была рассчитана на такой объем воды.

В этот же день «Известиям» в Ростехнадзоре сообщили, что в 2020 году дамбу в Орске проверяли и выявили 38 замечаний. Кроме того, западно-уральское управление ведомства направляло письмо в управление жилищно-коммунального хозяйства (УЖКХ) администрации города о представлении информации о подготовке гидротехнических сооружений к пропуску половодья в 2024 году. В ответ на это в УЖКХ уточнили, что проводятся визуальные наблюдения сооружений и контролируется состояние.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. В регионе подтоплено почти 4,3 тыс. жилых домов, практически 8,5 тыс. дачных участков и 47 мостов.

Также утром 6 апреля мэр Орска Василий Козупица заявил, что один из прорывов удалось ликвидировать, но микрорайон Старый город уже наполовину подтопило, и он серьезно пострадает из-за этого.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 — «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 — «Халатность»). Также по поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Оренбургскую область вылетел дополнительный эшелон спасателей для ликвидации последствий паводка и оказания помощи населению.