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Выплаты пострадавшим от паводка в Оренбургской области увеличат в два раза

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Фото: ТАСС/МЧС России
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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что выплаты пострадавшим от паводка в регионе будут увеличены в два раза. Об этом он сказал в субботу, 6 апреля, на заседании комиссии по ЧС в Орске.

«Прежде всего необходимо обеспечить эвакуацию людей в пункты временного размещения или к родственникам. Все ПВР должны быть оборудованы всем необходимым для проживания. Выплаты пострадавшим от паводка на первоочередные нужды и при утрате имущества, положенные по законодательству, будут увеличены в два раза», — приводит его слова пресс-служба областного правительства.

Речь идет о выплатах, на которые пострадавшие имеют право согласно указу о введении на территории области режима ЧС регионального характера. Так, для всех пострадавших предусмотрена единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей на человека, 25 тыс. рублей на человека за частично утраченное имущество первой необходимости и 50 тыс. рублей на человека в случае полностью утраченного имущества первой необходимости. Также предусмотрено единовременное пособие гражданам, получившим из-за ЧС вред здоровью: в случае тяжкого или средней тяжести вреда — 400 тыс. рублей на человека, в случае легкого вреда — 200 тыс. рублей на человека.

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Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Для тех, у кого нет возможности уехать самостоятельно, организованы автобусы. Утром 6 апреля правительство Оренбургской области сообщило, что вывезены 711 человек, в том числе 210 детей. В регионе подтоплено почти 4,3 тыс. жилых домов, практически 8,5 тыс. дачных участков и 47 мостов.

Также утром 6 апреля мэр Орска Василий Козупица заявил, что один из прорывов удалось ликвидировать, но микрорайон Старый город уже наполовину подтопило, и он серьезно пострадает из-за этого.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 — «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 — «Халатность»).

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