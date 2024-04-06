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Прокуратура потребовала возбудить дело о халатности после прорыва дамбы в Орске

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Фото: ТАСС/МЧС России
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В Оренбургской области прокуратура направила в следственные органы постановление для возбуждения уголовного дела о халатности, а также о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ по факту прорыва дамбы в Орске. Об этом 6 апреля сообщает региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

«Прокурор Оренбургской области Руслан Медведев направил в следственные органы постановление для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ»), а также по ст. 293 УК РФ («Халатность»), — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что прорыв произошел из-за несвоевременно принятых мер, направленных на содержание сооружения в надлежащем техническом состоянии. Гостехнадзор ранее выявлял нарушения при содержании дамбы, в результате чего в уполномоченный орган были направлены предписания, подчеркнули в прокуратуре.

Кроме того, первому заместителю главы города в марте текущего года направили предостережение о недопустимости нарушения законодательства о защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, добавили там.

Авария или халатность: почему в Орске прорвало дамбу
С места ЧП в пункты временного размещения эвакуировано более 3 тыс. человек

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Для тех, у кого нет возможности уехать самостоятельно, организованы автобусы. Утром 6 апреля правительство Оренбургской области сообщило, что вывезены 711 человек, в том числе 210 детей. По последним данным, подтоплено почти 4,3 тыс. жилых домов, практически 8,5 тыс. дачных участков и 47 мостов.

Глава Оренбургского района Василий Шмарин попросил жителей не дожидаться спасательных служб, а эвакуироваться самим, уезжая к родным или обращаясь в администрацию своих населенных пунктов, чтобы получить место в пункте временного размещения.

Как сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, в Орске для помощи населению и ликвидации последствий прорыва дамбы активно работают все необходимые силы. В городе подготовлены ПВР на 6,5 тыс. человек. Утром 6 апреля мэр Орска Василий Козупица заявил, что один из прорывов получилось устранить, но микрорайон Старый город уже наполовину подтопило, и он сильно пострадает от этого.

В этот же день мэрия Орска сообщила, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос и стал близок к опасной отметке. По данным на утро субботы, уровень воды составил 828 см, в то время как опасной считается отметка 930 см.

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