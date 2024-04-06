Напавшего на главу Мурманской области привезли в палату, где ему огласят меру пресечения

Раненого во время задержания Александра Быданова, который напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, на больничной койке привезли в палату, где ему огласят меру пресечения. Соответствующие кадры 6 апреля публикуют «Известия».

Заседание суда проходит в закрытом режиме в Апатитско-Кировской центральной городской больнице.

Перед заседанием Быданов рассказал, что нож, которым был ранен глава региона, он купил в магазине и оружие лежало в машине с момента покупки. Мужчина добавил, что присутствовал на встрече Чибиса с жителями Апатитов в ДК «Строитель» в день нападения, однако отказался в подробностях комментировать обстоятельства инцидента до окончания следствия. По его словам, всё произошло «спонтанно» и нападение заранее не планировалось.

Нападавший уточнил, что в день происшествия он был трезв, однако посещал стоматолога, в связи с чем не исключил действия сильнодействующих лекарств. Быданов добавил, что смутно помнит момент своего задержания.

Кроме того, мужчина подтвердил, что он действительно привлекался к уголовной ответственности за драку с коллегой. Помимо этого, в прошлом он совершал административное правонарушение, скрывшись с места ДТП.

Нападение на Чибиса было совершено вечером 4 апреля. После встречи в Апатитах с местными жителями на выходе из здания ДК «Строитель» губернатор был ранен в живот, его экстренно госпитализировали и прооперировали. На следующий день Чибис записал видеообращение и поблагодарил врачей за спасение.

Нападавший был задержан. Как сообщили в Следственном комитете РФ, 42-летний житель Апатитов объяснил свой поступок личной неприязнью, хотя лично с Чибисом знаком не был. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ).

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать расследование в центральный аппарат ведомства.