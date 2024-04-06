В конгрессе США проголосуют за законопроект о прекращении огня в Газе

Законопроект о прекращении боевых действий в секторе Газа будет рассмотрен палатой представителей США на следующей неделе. Об этом сообщил портал Axios в пятницу, 5 апреля.

Трехстраничный документ, представленный членом палаты представителей Марией Салазар (штат Флорида), осуждает «попытки оказать одностороннее давление на Израиль в отношении сектора Газа».

В нем цитируется сообщение Белого дома о телефонном разговоре Байдена с Нетаньяху, в ходе которого американский лидер «подчеркнул, что немедленное прекращение огня необходимо для стабилизации и улучшения гуманитарной ситуации и защиты ни в чем не повинных гражданских лиц».

Эта мера выражает несогласие с принятой в прошлом месяце резолюцией Совета Безопасности ООН, призывающей к прекращению огня в Газе, во время голосования по которой США воздержались и не наложили вето.

Голосование по законопроекту запланировано на среду или позже, сообщает офис лидера большинства в палате представителей Стива Скализа (республиканец от штата Луизиана).

В публикации отмечается, что этот законопроект может спровоцировать резкие разногласия между произраильской и пропалестинской фракциями демократической фракции палаты представителей.

Ранее, 4 апреля, состоялся телефонный разговор между Байденом и Нетаньяху, в котором американский президент предупредил, что политика США в отношении Газы будет определяться оценкой немедленных действий Израиля. Байден назвал неприемлемыми удары по гуманитарным работникам и общую гуманитарную ситуацию в регионе.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по конвою благотворительной организации WCK 1 апреля. Среди погибших — семь сотрудников этой НКО из Великобритании, Австралии, Польши, Палестины, а также еще один с двойным гражданством США и Канады. Они передвигались в двух бронированных автомобилях с логотипом WCK по «деконфликтной зоне» анклава. Это было согласовано с армией Израиля. После атаки организация приостановила работу в регионе.

Нетаньяху в тот же день назвал этот инцидент трагическим случаем и подчеркнул, что ЦАХАЛ нанесла удар по невинным людям непреднамеренно. Президент Израиля Ицхак Герцог в разговоре с основателем WCK Хосе Андресом принес извинения в связи с гибелью работников организации в секторе Газа. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил возмущение из-за инцидента.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября прошлого года, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.