Реклама
Прямой эфир
Мир
В конгрессе США проголосуют за законопроект о прекращении огня в Газе
Происшествия
Над Белгородской областью уничтожены 10 снарядов РСЗО Vampire
Спорт
Овечкин сократил отставание от Гретцки до 43 голов
Недвижимость
Цены на аренду жилья в России за год выросли на 31%
Наука и техника
Корабль «Союз МС-24» с международным экипажем отстыковался от МКС
Мир
Байден призвал Египет и Катар добиться сделки по заложникам с ХАМАС
Недвижимость
Цены на долгосрочную аренду жилья в России выросли на 16%
Недвижимость
Эксперт перечислил возможные причины отказа в маткапитале на покупку жилья
Мир
Посол Кузнецов указал на приверженность Финляндии к «партии войны» против РФ
Происшествия
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Армия
Кадыров сообщил о вступлении в спецназ «Ахмат» 3 тыс. бойцов ЧВК
Здоровье
Диетолог предупредила об опасности передозировки витамина С
Армия
Российский снайпер сбил из винтовки дрон ВСУ типа «Баба-Яга»
Наука и техника
Экипаж 21-й экспедиции на МКС приготовился к возвращению на Землю
Спорт
Российские легкоатлеты Гулиева и Чавкин дисквалифицированы за допинг
Армия
Штурмовики Су-25 ВКС России сорвали ротацию ВСУ на северодонецком направлении
Сюжет:

В конгрессе США проголосуют за законопроект о прекращении огня в Газе

Axios: палата представителей может рассмотреть законопроект по прекращению огня в Газе
0
Фото: AP Photo/Ariel Schalit
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Законопроект о прекращении боевых действий в секторе Газа будет рассмотрен палатой представителей США на следующей неделе. Об этом сообщил портал Axios в пятницу, 5 апреля.

Трехстраничный документ, представленный членом палаты представителей Марией Салазар (штат Флорида), осуждает «попытки оказать одностороннее давление на Израиль в отношении сектора Газа».

В нем цитируется сообщение Белого дома о телефонном разговоре Байдена с Нетаньяху, в ходе которого американский лидер «подчеркнул, что немедленное прекращение огня необходимо для стабилизации и улучшения гуманитарной ситуации и защиты ни в чем не повинных гражданских лиц».

Эта мера выражает несогласие с принятой в прошлом месяце резолюцией Совета Безопасности ООН, призывающей к прекращению огня в Газе, во время голосования по которой США воздержались и не наложили вето.

Голосование по законопроекту запланировано на среду или позже, сообщает офис лидера большинства в палате представителей Стива Скализа (республиканец от штата Луизиана).

В публикации отмечается, что этот законопроект может спровоцировать резкие разногласия между произраильской и пропалестинской фракциями демократической фракции палаты представителей.

Скандал в благородном семействе: Байден рассорился с Нетаньяху
Президент США решил прекратить отношения с израильским премьером

Ранее, 4 апреля, состоялся телефонный разговор между Байденом и Нетаньяху, в котором американский президент предупредил, что политика США в отношении Газы будет определяться оценкой немедленных действий Израиля. Байден назвал неприемлемыми удары по гуманитарным работникам и общую гуманитарную ситуацию в регионе.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по конвою благотворительной организации WCK 1 апреля. Среди погибших — семь сотрудников этой НКО из Великобритании, Австралии, Польши, Палестины, а также еще один с двойным гражданством США и Канады. Они передвигались в двух бронированных автомобилях с логотипом WCK по «деконфликтной зоне» анклава. Это было согласовано с армией Израиля. После атаки организация приостановила работу в регионе.

Нетаньяху в тот же день назвал этот инцидент трагическим случаем и подчеркнул, что ЦАХАЛ нанесла удар по невинным людям непреднамеренно. Президент Израиля Ицхак Герцог в разговоре с основателем WCK Хосе Андресом принес извинения в связи с гибелью работников организации в секторе Газа. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил возмущение из-за инцидента.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября прошлого года, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024