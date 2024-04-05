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Южная Корея выделит $2,3 млрд в качестве помощи Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Южная Корея намерена передать Украине $2,3 млрд в рамках средне- и долгосрочной помощи. Об этом заявил глава МИД страны Чо Тхэ Юль.

«Сеул планирует предоставить Украине средне- и долгосрочный пакет помощи в размере $2,3, начиная с этого года, и предложить $12 млн на реабилитацию раненых украинских солдат через целевой фонд НАТО для помощи Украине», — передает агентство Yonhap.

Министр также подчеркнул, что Южная Корея продолжит укреплять партнерство с НАТО. По его словам, члены альянса видят важность сотрудничества со странами Индо-Тихоокеанского региона для эффективного противодействия транснациональным угрозам безопасности.

Кроме того, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил во время вчерашней встречи НАТО в Брюсселе, что Сеулу следует направить Киеву летальное оружие. Журналисты напомнили, что в прошлом месяце дипломат запрашивал у Южной Кореи зенитные ракетные комплексы Patriot.

«Не будет никаких изменений в существующей политике отказа от поддержки летального оружия Украине», — ответили в южнокорейском МИДе, говорится в материале агентства.

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Ранее, 3 апреля, глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш сообщил о планах НАТО создать фонд в $100 млрд для поставок оружия Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг тогда же заявил о необходимости сделать военные поставки альянса Киеву обязательными, а не добровольными. Он подтвердил, что блок намерен играть важную роль в координации и планировании военной помощи Украине.

На следующий день агентство Bloomberg сообщило о сомнениях в НАТО в возможности создания фонда для Украины. По информации источников издания, некоторые страны придерживаются мнения: лучше пообещать меньшую сумму, однако ту, которую союзники «более вероятно могут себе позволить».

До этого, 27 марта, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что на Западе не понимают объемы требуемой стране военной поддержки. По его словам, у партнеров Украины есть определенные проблемы с математикой или учебой в школе. Он подчеркнул, что не понимает процесс, в котором определяется размер выделяемой Украине помощи.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украине.

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