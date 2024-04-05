Французы ответили на слова Макрона об «угрожающих» заявлениях РФ

Сотни пользователей Сети оставили 5 апреля комментарии к публикации французской газеты Le Figaro, рассказывающей о словах президента страны Эммануэля Макрона об «угрожающих» заявлениях главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

3 апреля Шойгу провел телефонные переговоры с французским коллегой Себастьяном Лекорню, заявившим о непричастности Украины к атаке на подмосковный «Крокус Сити Холл». Шойгу в ответ указал на сведения об украинском следе в организации теракта. На следующий день Макрон посчитал это «угрожающим» и заявил, что в ходе разговора Париж хотел передать Москве некую «полезную информацию».

«Эммануэль, может быть, не стоит дергать медведя за усы», — написал пользователь LGB.

Другой юзер под ником Bridgi посоветовал политику помолчать, так как «французы осуждают его неспособность управлять страной».

«Вызывающие и угрожающие» высказывания, да это всё делает Макрон», — добавил moutonnoir.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 апреля заявил, что Москва не получала от Парижа данных по теракту в «Крокус Сити Холле», о наличии которых заявил Макрон.

Ранее, 4 апреля, глава российского МИДа Сергей Лавров отметил, что ни у кого не вызывает сомнений причастность Украины к терактам на территории России, в том числе в «Крокусе». Это же касается подрыва Крымского моста, убийств журналистки Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского и покушения на писателя Захара Прилепина.

До этого, 3 апреля, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что следы атаки в подмосковном концертном зале ведут к украинским спецслужбам.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека. По словам уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, погибли шестеро детей. Число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. К настоящему моменту по делу арестованы 10 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта.