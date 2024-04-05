Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о ликвидации спецслужбами Индии 20 террористов в Пакистане
Мир
Потери импорта Украины из-за блокады границы в феврале составили $350–400 млн
Общество
Временно исполнять обязанности губернатора Чибиса будет его заместитель Аксёнова
Мир
На Украине сообщили о повреждении объектов энергетики в Одесской области
Общество
Суд удовлетворил иск ГП о взыскании 105 млрд рублей с владельцев ЧЭМК
Общество
Чибиса переведут для лечения в областную клиническую больницу
Армия
ВС РФ освободили населенный пункт Водяное на авдеевском направлении
Мир
СМИ узнали об обсуждении в НАТО приема Украины в обмен на уступку территорий РФ
Общество
Суд продлил арест причастного к перевозке взрывчатки в иконах до 29 июня
Мир
Турция приостановит участие в ДОВСЕ с 8 апреля
Общество
Бастрыкин поручил передать дело о покушении на Чибиса в центральный аппарат СК РФ
Спорт
Главный тренер сборной Казахстана Адиев возглавил ФК «Ахмат»
Мир
Захарова пообещала, что РФ не будет церемониться со спонсорами кровопролития на Украине
Мир
Вылет самолета Azur Air из Пхукета в Сочи задержался из-за неисправности
Мир
В Иране снова пообещали отомстить Израилю за удар по консульству в Дамаске
Общество
В больницах Москвы остаются 37 человек после теракта в «Крокусе»

Эксперт указал на неактуальность ДОВСЕ в современных условиях

Эксперт Барабанов: Турция могла выйти из ДОВСЕ, так как он по сути не работал
0
Фото: Global Look Press/dpa/Axel Heimken
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) по сути не работал, потому Турция и могла принять решение по выходу из него. Об этом 5 апреля сообщил «Известиям» кандидат исторических наук, заведующий кафедры политики Европейского союза МГИМО Олег Барабанов.

«Этот договор практически не работал, поскольку он был подписан еще в советский период, когда существовала Организация Варшавского договора», — отметил но.

Эксперт напомнил, что Россия в 1999 году предлагала внести в него изменения, адаптировать, но Западом он ратифицирован не был, потому, по словам Барабанова, он не отвечает условиям современности.

По его мнению, не стоит преувеличивать значение выхода из ДОВСЕ Турции, поскольку договор является «мертвым».

В свою очередь доцент Финансового университета, политолог Алексей Мартынов, рассуждая о причинах решения Анкары, считает, что это связано с непростой геополитической ситуацией в мире.

«Ситуация в мире тревожная, всё больше пахнет войной, а триггером безусловно является эскалация конфликта на Украине», — заявил он.

Мартынов добавил, что Россия три года одна пытается прекратить конфликт, а страны НАТО, куда входит Турция, делают всё для его продления.

Молчать об арсеналах: что означает выход России из ДОВСЕ
Из базовых соглашений с Западом остался только Договор о нераспространении ядерного оружия

Ранее в этот день Турция решила приостановить действие ДОВСЕ, это следует из указа президента Реджепа Тайипа Эрдогана. На основании статьи президент уполномочен приостанавливать действие некоторых международных договоров своим указом, одобрения парламента не требуется. Также 4 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко дал согласие на внесение в палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) проекта закона о приостановке действия договора.

В марте польский лидер Анджей Дуда подписал закон о приостановке действия ДОВСЕ. В том же месяце правительство Молдавии одобрило решение о приостановке его действия. При этом страна оставила за собой право вернуться к его реализации в будущем.

В ноябре 2023 года Великобритания также приостановила участие. Тогда же к ней присоединились Канада и США. В Вашингтоне уточнили, что это «укрепит потенциал Североатлантического союза в области сдерживания и обороны за счет снятия ограничений, влияющих на планирование, развертывание и учения».

До этого, 29 мая 2023 года, президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации договора. Как отмечалось в пояснительной записке при подаче законопроекта в Госдуму, поводом стала конфронтационная линия США и их союзников по отношению к РФ.

При этом Москва неоднократно подчеркивала, что ДОВСЕ уже несколько десятилетий не отражает существующих реалий в сфере европейской безопасности. В частности, после роспуска Варшавского договора Россия призывала обновить параметры договора, однако США и другие члены НАТО под надуманными предлогами не стали утверждать изменения и соответствующее соглашение об адаптации договора от 1999 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024