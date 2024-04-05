Эксперт указал на неактуальность ДОВСЕ в современных условиях

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) по сути не работал, потому Турция и могла принять решение по выходу из него. Об этом 5 апреля сообщил «Известиям» кандидат исторических наук, заведующий кафедры политики Европейского союза МГИМО Олег Барабанов.

«Этот договор практически не работал, поскольку он был подписан еще в советский период, когда существовала Организация Варшавского договора», — отметил но.

Эксперт напомнил, что Россия в 1999 году предлагала внести в него изменения, адаптировать, но Западом он ратифицирован не был, потому, по словам Барабанова, он не отвечает условиям современности.

По его мнению, не стоит преувеличивать значение выхода из ДОВСЕ Турции, поскольку договор является «мертвым».

В свою очередь доцент Финансового университета, политолог Алексей Мартынов, рассуждая о причинах решения Анкары, считает, что это связано с непростой геополитической ситуацией в мире.

«Ситуация в мире тревожная, всё больше пахнет войной, а триггером безусловно является эскалация конфликта на Украине», — заявил он.

Мартынов добавил, что Россия три года одна пытается прекратить конфликт, а страны НАТО, куда входит Турция, делают всё для его продления.

Ранее в этот день Турция решила приостановить действие ДОВСЕ, это следует из указа президента Реджепа Тайипа Эрдогана. На основании статьи президент уполномочен приостанавливать действие некоторых международных договоров своим указом, одобрения парламента не требуется. Также 4 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко дал согласие на внесение в палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) проекта закона о приостановке действия договора.

В марте польский лидер Анджей Дуда подписал закон о приостановке действия ДОВСЕ. В том же месяце правительство Молдавии одобрило решение о приостановке его действия. При этом страна оставила за собой право вернуться к его реализации в будущем.

В ноябре 2023 года Великобритания также приостановила участие. Тогда же к ней присоединились Канада и США. В Вашингтоне уточнили, что это «укрепит потенциал Североатлантического союза в области сдерживания и обороны за счет снятия ограничений, влияющих на планирование, развертывание и учения».

До этого, 29 мая 2023 года, президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации договора. Как отмечалось в пояснительной записке при подаче законопроекта в Госдуму, поводом стала конфронтационная линия США и их союзников по отношению к РФ.

При этом Москва неоднократно подчеркивала, что ДОВСЕ уже несколько десятилетий не отражает существующих реалий в сфере европейской безопасности. В частности, после роспуска Варшавского договора Россия призывала обновить параметры договора, однако США и другие члены НАТО под надуманными предлогами не стали утверждать изменения и соответствующее соглашение об адаптации договора от 1999 года.