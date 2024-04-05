Лукашенко согласовал внесение в парламент законопроекта о приостановке ДОВСЕ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал согласие на внесение в палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) проекта закона о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Проект подразумевает приостановку действия ДОВСЕ, но не означает выход Белоруссии из него. Подчеркивается, что Минск в полном объеме выполняет условия договора, придерживаясь в том числе установленного предельного уровня вооружений, техники, а также личного состава в армии.

В пресс-службе также указали на то, что в августе 2022 года Чехия, а в марте 2023 года Польша приняли решение о невыполнении договора в отношении Белоруссии.

В марте польский лидер Анджей Дуда подписал закон о приостановке действия ДОВСЕ. В том же месяце правительство Молдавии одобрило решение о приостановке его действия. При этом страна оставила за собой право вернуться к его реализации в будущем.

В ноябре 2023 года Великобритания также приостановила участие в ДОВСЕ. Тогда же к ней присоединились Канада и США. В Вашингтоне уточнили, что это «укрепит потенциал Североатлантического союза в области сдерживания и обороны за счет снятия ограничений, влияющих на планирование, развертывание и учения».

До этого, 29 мая 2023 года, президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации договора. Как отмечалось в пояснительной записке при подаче законопроекта в Госдуму, поводом стала конфронтационная линия США и их союзников по отношению к РФ.

При этом Москва неоднократно подчеркивала, что ДОВСЕ уже несколько десятилетий не отражает существующих реалий в сфере европейской безопасности. В частности, после роспуска Варшавского договора Россия призывала обновить параметры договора, однако США и другие члены НАТО под надуманными предлогами не стали утверждать изменения и соответствующее соглашение об адаптации договора от 1999 года.