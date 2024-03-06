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Правительство Молдавии одобрило приостановку ДОВСЕ

Кишинев приостановил действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе
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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Правительство Молдавии направит на утверждение в парламент проект решения о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Решение было одобрено на заседании кабинета министров 6 марта.

«Учитывая существенное изменение обстоятельств с момента подписания договора, его действие будет приостановлено с возможностью возвращения к его реализации», — прокомментировал это решение госсекретарь министерства обороны республики Валерий Мижа.

Договор об обычных Вооруженных силах в Европе был подписан в Париже в 1990 году. Обновленная версия ДОВСЕ была ратифицирована на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Ее подписали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Москва приостановила участие в договоре до тех пор, пока страны — члены НАТО не начнут добросовестно его выполнять.

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29 мая 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. Законопроект о денонсации ДОВСЕ был внесен президентом в Госдуму 10 мая. Как отмечалось, поводом к принятию мер по денонсации договора стала конфронтационная линия США и их союзников по отношению к РФ.

7 ноября Канада объявила о приостановке участия в ДОВСЕ с 7 февраля 2024 года. МИД Канады заявил, что вместе с союзниками по НАТО осудил выход России из организации, так как это создает «неприемлемый дисбаланс в системе европейской безопасности».

Также в этот день США объявили, что приостанавливают выполнения обязательств в рамках ДОВСЕ с 7 декабря 2024 года. В сообщении уточняется, что это «укрепит потенциал Североатлантического союза в области сдерживания и обороны за счет снятия ограничений, влияющих на планирование, развертывание и учения».

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