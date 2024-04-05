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У переехавшего из Латвии в Россию пенсионера приняли документы на ВНЖ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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У 83-летнего пенсионера Александра Дмитриева, переехавшего из Латвии в РФ, чтобы воссоединиться с семьей, приняли документы на ВНЖ, ранее его хотели депортировать из России. Об этом сообщили журналисты «Известий» 5 апреля.

«Пока дали справку о том, что у нас приняли документы, то есть мы ждем. Нам сказали позвонить примерно через месяц-полтора», — сказала журналистам невестка пенсионера.

Женщина отметила, что не хотела бы, чтобы для людей, желающих переехать в Россию, были преграды. Она поблагодарила за работу программу по работе с соотечественниками.

Ранее СМИ сообщали, что 83-летнего инвалида, переехавшего из Латвии в Москву, чтобы воссоединиться с семьей, могут вынужденно депортировать из России из-за фамилии пенсионера. Так, из-за описок латвийских властей его фамилия — Димитриевс, а у сына, к которому он приехал, — Дмитриев.

Позднее, 4 апреля, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк взяла на личный контроль ситуацию с 83-летним Дмитриевым и сообщила, что на следующий день у пенсионера примут документы, необходимые для получения вида на жительство. Если в дальнейшем он изъявит желание приобрести гражданство Российской Федерации, ему будет оказано всестороннее содействие, отметила Волк.

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Ранее, 4 января, управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) сообщило, что депортация из страны грозит 1167 россиянам, почти 800 из которых старше 60 лет. По словам председателя УГДМ Майры Розе, процесс депортации будет «сложным и обременительным».

В том же месяце из Латвии выслали 82-летнего военного пенсионера Бориса Каткова по причине якобы угрозы национальной безопасности. Мужчину встретили на границе Псковской области, а позже он прибыл в Калининград.

В посольстве РФ в Латвии выразили возмущение высылкой Каткова. В ведомстве отметили, что данный поступок вызван не намерением обеспечить национальную безопасность, а русофобией. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал высылку российских пенсионеров из стран Балтии абсолютным позором.

12 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в России приняты все необходимые меры для поддержки сограждан, которых планируют депортировать из Латвии.

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