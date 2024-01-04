Реклама
Прямой эфир
Мир
Латвия планирует выслать почти 800 россиян старше 60 лет
Экономика
Курс доллара на Московской бирже в начале торгов снизился до 91,94 рубля
Мир
Разведка Южной Кореи назвала преемника Ким Чен Ына
Мир
СМИ узнало о планах США разместить разведывательные дроны в странах Африки
Общество
Фотоловушка впервые запечатлела амурского тигра на просторах Владивостока
Мир
В Госдуме назвали теракт в Иране следствием политики Запада
Интернет и технологии
Подросток из Оклахомы первым в мире прошел все уровни игры в «Тетрис»
Мир
Число жертв землетрясений в Японии возросло до 78
Общество
СК возбудил уголовное дело по факту ДТП в Южно-Сахалинске
Мир
В США начали публиковать списки причастных к делу Эпштейна лиц
Армия
Российские разведчики сорвали попытку атаки ВСУ на купянском направлении
Мир
Во Франции заявили о разрушении экономики из-за санкций против алмазов из РФ
Происшествия
Трое детей погибли в результате пожара в Тверской области
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –22 градусов в Москве 4 января
Мир
Небензя назвал ситуацию в Красном море проекцией происходящего в Газе

Латвия планирует выслать почти 800 россиян старше 60 лет

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депортация из Латвии грозит 1167 россиянам, почти 800 из которых старше 60 лет. Об этом 4 января сообщило агентство LETA со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ).

Согласно информации агентства, россияне, которым грозит депортация, не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и не подали документы на получение ВНЖ для проживания в стране. При этом среди них 789 россиян старше 60 лет, уточняет портал liepajniekiem.lv со ссылкой на LETA.

По словам председателя УГДМ Майры Розе, процесс депортации будет «сложным и обременительным». Так, на первом этапе у граждан РФ потребуют объяснений, почему они не покидают страну, в феврале полученные объяснения будут рассмотрены, после чего начнется принудительный процесс высылки.

Жительство поставили на вид: почти 2 тыс. россиян рискуют лишиться ВНЖ в Латвии
Какие еще ограничения против граждан РФ ввела Рига

28 декабря временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков сообщил в интервью «Известиям», что российское посольство в стране продолжает получать бесчисленное множество обращений от россиян с жалобами на неправомерные действия местных властей. Зыков отметил, что в большинстве случаев в посольство обращаются люди преклонного возраста, которые в силу различных обстоятельств пропустили сроки подачи документов для легализации своего пребывания на территории Латвии.

Период, когда проживающие в Латвии россияне могли подать документы на ВНЖ, чтобы продолжить легальное проживание в стране, закончился 18 декабря. Около 15,5 тыс. граждан РФ подали заявление на постоянный ВНЖ в стране, а почти 3 тыс. человек — на временный.

5 октября сообщалось, что УДГМ разослало 3255 проживающим в стране российским гражданам уведомление о необходимости покинуть республику до 30 ноября. Уточнялось, что имевшие ВНЖ в Латвии граждане РФ должны были до 1 сентября подать документы на получение статуса постоянного жителя Евросоюза или оформить заявку на прохождение тестирования по латвийскому языку, в противном случае их ВНЖ переставал действовать со 2 сентября.

В августе временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков сообщил «Известиям», что Россия оказывает всю необходимую помощь россиянам, которым грозит депортация из Латвии. Он отметил, что посольство РФ совместно с представительством МВД России в Латвии ведет активную работу по реализации госпрограммы, нацеленной на оказание содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

26 июня стало известно, что дипломатические и консульские представительства Латвии за рубежом прекратили прием всех видов визовых заявлений от граждан России. 24 июня о прекращении выдачи гражданам России всех типов виз, в том числе гуманитарных, объявил президент республики Эдгарс Ринкевичс.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024