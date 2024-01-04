Латвия планирует выслать почти 800 россиян старше 60 лет

Депортация из Латвии грозит 1167 россиянам, почти 800 из которых старше 60 лет. Об этом 4 января сообщило агентство LETA со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ).

Согласно информации агентства, россияне, которым грозит депортация, не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и не подали документы на получение ВНЖ для проживания в стране. При этом среди них 789 россиян старше 60 лет, уточняет портал liepajniekiem.lv со ссылкой на LETA.

По словам председателя УГДМ Майры Розе, процесс депортации будет «сложным и обременительным». Так, на первом этапе у граждан РФ потребуют объяснений, почему они не покидают страну, в феврале полученные объяснения будут рассмотрены, после чего начнется принудительный процесс высылки.

28 декабря временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков сообщил в интервью «Известиям», что российское посольство в стране продолжает получать бесчисленное множество обращений от россиян с жалобами на неправомерные действия местных властей. Зыков отметил, что в большинстве случаев в посольство обращаются люди преклонного возраста, которые в силу различных обстоятельств пропустили сроки подачи документов для легализации своего пребывания на территории Латвии.

Период, когда проживающие в Латвии россияне могли подать документы на ВНЖ, чтобы продолжить легальное проживание в стране, закончился 18 декабря. Около 15,5 тыс. граждан РФ подали заявление на постоянный ВНЖ в стране, а почти 3 тыс. человек — на временный.

5 октября сообщалось, что УДГМ разослало 3255 проживающим в стране российским гражданам уведомление о необходимости покинуть республику до 30 ноября. Уточнялось, что имевшие ВНЖ в Латвии граждане РФ должны были до 1 сентября подать документы на получение статуса постоянного жителя Евросоюза или оформить заявку на прохождение тестирования по латвийскому языку, в противном случае их ВНЖ переставал действовать со 2 сентября.

В августе временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков сообщил «Известиям», что Россия оказывает всю необходимую помощь россиянам, которым грозит депортация из Латвии. Он отметил, что посольство РФ совместно с представительством МВД России в Латвии ведет активную работу по реализации госпрограммы, нацеленной на оказание содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

26 июня стало известно, что дипломатические и консульские представительства Латвии за рубежом прекратили прием всех видов визовых заявлений от граждан России. 24 июня о прекращении выдачи гражданам России всех типов виз, в том числе гуманитарных, объявил президент республики Эдгарс Ринкевичс.