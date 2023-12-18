В Латвии сообщили о намерении выдворить более тысячи россиян

Руководство Латвии может выслать из страны около тысячи граждан РФ, которые не выполнили требования для получения вида на жительство (ВНЖ) в республике. Об этом 18 декабря сообщила представитель Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) МВД страны Майра Розе.

Розе рассказала в эфире телеканала TV3, что 30 ноября завершился период, когда проживающие в Латвии россияне могли подать документы на ВНЖ, чтобы продолжить легальное проживание в стране.

По ее словам, около 15,5 тыс. граждан РФ подали заявление на постоянный ВНЖ в стране, а почти 3 тыс. человек — на временный. При этом порядка 2,2 тыс. россиян не выполнили необходимые требования, чтобы оставаться в Латвии. Выдворению подлежат более тысячи человек, уточнила она.

«Мы видим, что есть много тех, кто опоздал, пытался подать документы на временный ВНЖ, но, к сожалению, этим людям мы можем сказать только: «Вы должны уехать, потому что ни один из 12 пунктов закона к вам не относится». Человек не работал, у него нет семьи, то есть нет ничего, ради чего он мог бы остаться в Латвии», — отметила Розе.

Представитель ведомства добавила, что на выезд гражданам России будет дано 30 дней. Однако этот срок может быть продлен до года, в случае если у человека есть какие-либо обстоятельства, не позволяющие ему выехать в течение месяца.

Ранее, 5 октября, сообщалось, что УДГМ разослало 3255 проживающим в стране российским гражданам уведомление о необходимости покинуть республику до 30 ноября. Уточнялось, что имевшие ВНЖ в Латвии граждане РФ должны были до 1 сентября подать документы на получение статуса постоянного жителя Евросоюза или оформить заявку на прохождение тестирования по латвийскому языку, в противном случае их ВНЖ переставал действовать со 2 сентября.

В августе временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков сообщил «Известиям», что Россия оказывает всю необходимую помощь россиянам, которым грозит депортация из Латвии. Он отметил, что посольство РФ совместно с представительством МВД России в Латвии ведет активную работу по реализации госпрограммы, нацеленной на оказание содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

26 июня стало известно, что дипломатические и консульские представительства Латвии за рубежом прекратили прием всех видов визовых заявлений от граждан России. 24 июня о прекращении выдачи гражданам России всех типов виз, в том числе гуманитарных, объявил президент республики Эдгарс Ринкевичс.