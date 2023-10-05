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Латвия предупредила 3,2 тыс. россиян о необходимости покинуть республику

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Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Kahnert
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Управление по делам гражданства и миграции Латвии разослало 3255 проживающим в стране российским гражданам уведомление о необходимости покинуть республику до 30 ноября. Об этом в четверг, 5 октября, сообщила LSM со ссылкой на заявления главы управления Майры Розе.

Телекомпания уточнила, что граждане РФ, имевшие вид на жительство (ВНЖ) в Латвии, должны были до 1 сентября подать документы на получение статуса постоянного жителя Евросоюза или оформить заявку на прохождение тестирования по латвийскому языку. В противном случае, согласно законодательству республики, их ВНЖ переставал действовать со 2 сентября.

«Следовательно, эти лица должны покинуть территорию Латвийской Республики до 30 ноября 2023 года», — говорится в сообщении.

По данным управления, необходимые условия для продления ВНЖ не выполнил 3541 гражданин РФ, однако около 200 из них не имеют задекларированного адреса проживания. В результате управление направило 3255 уведомлений о прекращении действия вида на жительство республики и о необходимости покинуть страну до 30 ноября.

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22 августа временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков сообщил «Известиям», что Россия оказывает всю необходимую помощь россиянам, которым грозит депортация из Латвии. Он отметил, что посольство РФ совместно с представительством МВД России в Латвии ведет активную работу по реализации госпрограммы, нацеленной на оказание содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

26 июня стало известно, что дипломатические и консульские представительства Латвии за рубежом прекратили прием всех видов визовых заявлений от граждан России. 24 июня о прекращении выдачи гражданам России всех типов виз, в том числе гуманитарных, объявил президент республики Эдгарс Ринкевичс.

С 19 сентября прошлого года Латвия вместе с Эстонией, Литвой и Польшей «из соображений безопасности» ввела запрет на въезд граждан России с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза. Позже Финляндия запретила въезд россиянам с туристическими визами.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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