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В МВД взяли на контроль ситуацию с 83-летним гражданином Латвии Дмитриевым

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова взяла на личный контроль ситуацию с 83-летним гражданином Латвии Александром Дмитриевым, проживающим у родственников в Москве. Об этом 4 апреля сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, сотрудники территориального подразделения связались с семьей пенсионера.

«Завтра у него будут приняты документы, необходимые для получения вида на жительство. Если в дальнейшем он изъявит желание приобрести гражданство Российской Федерации, ему будет оказано всестороннее содействие», — заверила она.

Ранее СМИ сообщили, что 83-летнего инвалида, переехавшего из Латвии в Москву, чтобы воссоединиться с семьей, могут вынужденно депортировать из России из-за фамилии пенсионера. Так, из-за описок латвийских властей его фамилия — Димитриевс, а у сына, к которому он приехал, — Дмитриев.

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В январе из Латвии выслали 82-летнего военного пенсионера Бориса Каткова по причине якобы угрозы национальной безопасности. Мужчину встретили на границе Псковской области, а позже он прибыл в Калининград.

В посольстве РФ в Латвии выразили возмущение высылкой Каткова. В ведомстве отметили, что данный поступок вызван не намерением обеспечить национальную безопасность, а русофобией. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал высылку российских пенсионеров из стран Балтии абсолютным позором.

12 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в России приняты все необходимые меры для поддержки сограждан, которых планируют депортировать из Латвии.

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