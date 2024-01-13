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Посольство РФ в Латвии возмутилось высылкой из страны 82-летнего россиянина

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Фото: соцсети
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Высылка из Латвии российского пенсионера — это не обеспечение национальной безопасности, а провокация и демонстрация русофобии. Об этом заявили в Telegram-канале посольства России в Латвии в пятницу, 12 января.

82-летний Борис Катков — военный пенсионер, председатель Ассоциации латвийско-российского сотрудничества. В Латвии вместе с ним проживают его супруга, дети и внуки, однако теперь им приходится покидать страну по решению властей.

«По решению министра внутренних дел Латвии пожилой мужчина признан угрозой национальной безопасности и «приговорен» к депортации из страны с бессрочным запретом на возвращение. При этом никаких фактов, доказывающих «вину» 82-летнего пенсионера, не приводится», — сказано в сообщении.

В канале подчеркнули, что этот приговор совершенно бесчеловечен, а также нарушает принцип неразлучения семьи. Кроме того, решение о высылке идет в обход положений двустороннего межправительственного соглашения о социальной защите российских военных пенсионеров и членов их семей 1994 года.

«Мы убеждены, что эта циничная акция носит чисто политический характер и направлена ​​на запугивание русскоязычной общины Латвии и искоренение всех форм «инакомыслия», — высказались в канале.

Посольство РФ призвало международные правозащитные организации обратить внимание на эту ситуацию и вынести свою оценку действиям Риги.

Обыкновенный латышизм: россиян вышлют из прибалтийской республики
МИД РФ обещает приютить всех депортированных

Ранее в тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в России приняты все необходимые меры для поддержки сограждан, которых планируют депортировать из Латвии. В настоящее время, по ее сведениям, власти Латвии намерены выдворить из страны 1167 человек в рамках репрессивного миграционного закона, реализуемого Ригой.

Перед этим, 10 января, временный поверенный в делах РФ в балтийской республике Олег Зыков заявил, что ситуация с соблюдением прав россиян, которые в настоящее время проживают в Латвии, обстоит крайне остро. По его словам, местная миграционная служба уже начала аннулировать постоянные виды на жительство (ВНЖ) у россиян, не успевших вовремя выполнить требования нового закона.

До этого, 4 января, управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) сообщило, что депортация из страны грозит 1167 россиянам, почти 800 из которых старше 60 лет. По словам председателя УГДМ Майры Розе, процесс депортации будет «сложным и обременительным».

28 декабря Зыков сообщил в интервью «Известиям», что российское посольство в стране продолжает получать бесчисленное множество обращений от россиян с жалобами на неправомерные действия местных властей. Период, когда проживающие в Латвии россияне могли подать документы на ВНЖ, чтобы продолжить легальное проживание в стране, закончился 18 декабря.

В начале октября сообщалось, что УДГМ разослало 3255 проживающим в стране российским гражданам уведомление о необходимости покинуть республику до 30 ноября. Уточнялось, что имевшие ВНЖ в Латвии граждане РФ должны были до 1 сентября подать документы на получение статуса постоянного жителя Евросоюза или оформить заявку на прохождение тестирования по латвийскому языку, в противном случае их ВНЖ переставал действовать со 2 сентября.

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