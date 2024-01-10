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Временный поверенный РФ в Латвии сообщил о опасности выдворения тысяч россиян

Зыков: несколько тысяч россиян находятся на грани выдворения из Латвии
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Фото: Global Look Press/dpa/Silas Stein
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Несколько тысяч россиян оказались на грани выдворения из Латвии из-за принятых в стране миграционных поправок. Об этом 10 января сообщил временный поверенный в делах РФ в балтийской республике Олег Зыков.

Он отметил, что ситуация с соблюдением прав граждан РФ, которые в настоящее время проживают в Латвии, обстоит крайне остро. По словам Зыкова, местная миграционная служба уже начала аннулировать постоянные виды на жительство (ВНЖ) у россиян, не успевших вовремя выполнить требования нового закона.

«Миграционная служба в массовом порядке приступила к аннулированию постоянных видов на жительство у россиян, которые не успели в срок выполнить требования абсолютно антигуманных и дискриминационных, на наш взгляд, поправок к миграционному закону страны. В результате этой законодательной инициативы на грани выдворения сегодня оказались несколько тысяч россиян», — сообщил дипломат в эфире «Первого канала».

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До этого, 4 января, Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) сообщилось, что депортация из страны грозит 1167 россиянам, почти 800 из которых старше 60 лет. По словам председателя УГДМ Майры Розе, процесс депортации будет «сложным и обременительным».

28 декабря Зыков сообщил в интервью «Известиям», что российское посольство в стране продолжает получать бесчисленное множество обращений от россиян с жалобами на неправомерные действия местных властей. Он отметил, что в большинстве случаев в посольство обращаются люди преклонного возраста, которые в силу различных обстоятельств пропустили сроки подачи документов для легализации своего пребывания на территории Латвии.

Период, когда проживающие в Латвии россияне могли подать документы на ВНЖ, чтобы продолжить легальное проживание в стране, закончился 18 декабря. Около 15,5 тыс. граждан РФ подали заявление на постоянный ВНЖ в стране, а почти 3 тыс. человек — на временный.

5 октября сообщалось, что УДГМ разослало 3255 проживающим в стране российским гражданам уведомление о необходимости покинуть республику до 30 ноября. Уточнялось, что имевшие ВНЖ в Латвии граждане РФ должны были до 1 сентября подать документы на получение статуса постоянного жителя Евросоюза или оформить заявку на прохождение тестирования по латвийскому языку, в противном случае их ВНЖ переставал действовать со 2 сентября.

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