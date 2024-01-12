Захарова рассказала о мерах поддержки выдворенных из Латвии россиян

В России приняты все необходимые меры для поддержки сограждан, которых планируют депортировать из Латвии. Об этом 12 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос «Известий».

Дипломат отметила, что власти Латвии заявили о намерении выдворить из страны 1167 человек в рамках репрессивного миграционного закона, реализуемого Ригой.

«Это не просто цифра. Давайте ее подраскроем: 800 человек — это люди старше 60 лет. К вопросу о правах человека, гуманизме, уважении и всему тому, что Латвия взяла на себя в рамках обязательств того же ОБСЕ, называя это западными ценностями, к которым так стремилась. У этих людей уже отобрано право на минимальный соцпакет, на доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию на территории Латвии», — уточнила она.

По ее словам, выбранный курс Риги напоминает действия нацистов и фашистов в Западной Европе, создававших гетто.

«Сегодня эти практики реализуются в новом гибридном формате, а суть одна и та же — сегрегация людей по национальному признаку», — указала Захарова.

В свою очередь, российская сторона уже предприняла меры, для того чтобы россияне, выдворенные из Латвии, могли чувствовать себя комфортно на Родине.

«МЧС, другим профильным ведомствам и регионам дано поручение подготовится к решению вопросов по размещению, трудоустройству, пенсионному обеспечению российских граждан, которые могут быть выдворены из Латвии. <…> Соответствующие поручения даны, чтобы люди, которых сегрегируют по национальному признаку, могли получить на своей исторической родине всю необходимую поддержку», — заключила она, добавив, что РФ и дальше намерена раскрывать миру неофашистскую суть репрессивного режима Латвии.

Ранее, 10 января, временный поверенный в делах РФ в балтийской республике Олег Зыков заявил, что ситуация с соблюдением прав россиян, которые в настоящее время проживают в Латвии, обстоит крайне остро. По его словам, местная миграционная служба уже начала аннулировать постоянные виды на жительство (ВНЖ) у россиян, не успевших вовремя выполнить требования нового закона.

До этого, 4 января, Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) сообщилось, что депортация из страны грозит 1167 россиянам, почти 800 из которых старше 60 лет. По словам председателя УГДМ Майры Розе, процесс депортации будет «сложным и обременительным».

28 декабря Зыков сообщил в интервью «Известиям», что российское посольство в стране продолжает получать бесчисленное множество обращений от россиян с жалобами на неправомерные действия местных властей. Период, когда проживающие в Латвии россияне могли подать документы на ВНЖ, чтобы продолжить легальное проживание в стране, закончился 18 декабря.

В начале октября сообщалось, что УДГМ разослало 3255 проживающим в стране российским гражданам уведомление о необходимости покинуть республику до 30 ноября. Уточнялось, что имевшие ВНЖ в Латвии граждане РФ должны были до 1 сентября подать документы на получение статуса постоянного жителя Евросоюза или оформить заявку на прохождение тестирования по латвийскому языку, в противном случае их ВНЖ переставал действовать со 2 сентября.