Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ назвал удары США и Великобритании по Йемену угрозой миру и безопасности
Мир
Эрдоган заявил о вере в справедливый суд в Гааге по иску ЮАР к Израилю
Экономика
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 97 рублей впервые с 13 декабря 2023 года
Мир
Сунак пообещал направить Украине крупнейшую партию дронов
Мир
Спасатели нашли тело пропавшей в турецком Кемере россиянки
Мир
Отставной генерал США призвал Украину активнее мобилизовывать женщин
Экономика
Савельев сообщил о росте авиаперевозок в 2023 году до 105 млн пассажиров
Мир
В Кремле осудили удары США и Великобритании по Йемену
Наука и техника
Ученые предупредили о росте заболеваемости раком среди молодежи по всему миру
Происшествия
Двое погибли при попадании украинского БПЛА в реанимобиль в Гольмовском в ДНР
Мир
Захарова обвинила США в новом витке напряженности на Корейском полуострове
Мир
Россиян попросили воздержаться от посещения Папуа — Новой Гвинеи из-за беспорядков
Мир
Росавиация запретила полеты гражданских самолетов России через Йемен
Политика
В поддержку самовыдвижения Путина собрали 1,8 млн подписей
Общество
Директор охранной фирмы осужден условно после стрельбы в школе Ижевска

Захарова рассказала о мерах поддержки выдворенных из Латвии россиян

Захарова: власти РФ приняли меры для помощи выдворенным из Латвии россиянам
0
Фото: Global Look Press/MFA Russia
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России приняты все необходимые меры для поддержки сограждан, которых планируют депортировать из Латвии. Об этом 12 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос «Известий».

Дипломат отметила, что власти Латвии заявили о намерении выдворить из страны 1167 человек в рамках репрессивного миграционного закона, реализуемого Ригой.

«Это не просто цифра. Давайте ее подраскроем: 800 человек — это люди старше 60 лет. К вопросу о правах человека, гуманизме, уважении и всему тому, что Латвия взяла на себя в рамках обязательств того же ОБСЕ, называя это западными ценностями, к которым так стремилась. У этих людей уже отобрано право на минимальный соцпакет, на доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию на территории Латвии», — уточнила она.

По ее словам, выбранный курс Риги напоминает действия нацистов и фашистов в Западной Европе, создававших гетто.

«Сегодня эти практики реализуются в новом гибридном формате, а суть одна и та же — сегрегация людей по национальному признаку», — указала Захарова.

В свою очередь, российская сторона уже предприняла меры, для того чтобы россияне, выдворенные из Латвии, могли чувствовать себя комфортно на Родине.

«МЧС, другим профильным ведомствам и регионам дано поручение подготовится к решению вопросов по размещению, трудоустройству, пенсионному обеспечению российских граждан, которые могут быть выдворены из Латвии. <…> Соответствующие поручения даны, чтобы люди, которых сегрегируют по национальному признаку, могли получить на своей исторической родине всю необходимую поддержку», — заключила она, добавив, что РФ и дальше намерена раскрывать миру неофашистскую суть репрессивного режима Латвии.

Обыкновенный латышизм: россиян вышлют из прибалтийской республики
МИД РФ обещает приютить всех депортированных

Ранее, 10 января, временный поверенный в делах РФ в балтийской республике Олег Зыков заявил, что ситуация с соблюдением прав россиян, которые в настоящее время проживают в Латвии, обстоит крайне остро. По его словам, местная миграционная служба уже начала аннулировать постоянные виды на жительство (ВНЖ) у россиян, не успевших вовремя выполнить требования нового закона.

До этого, 4 января, Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) сообщилось, что депортация из страны грозит 1167 россиянам, почти 800 из которых старше 60 лет. По словам председателя УГДМ Майры Розе, процесс депортации будет «сложным и обременительным».

28 декабря Зыков сообщил в интервью «Известиям», что российское посольство в стране продолжает получать бесчисленное множество обращений от россиян с жалобами на неправомерные действия местных властей. Период, когда проживающие в Латвии россияне могли подать документы на ВНЖ, чтобы продолжить легальное проживание в стране, закончился 18 декабря.

В начале октября сообщалось, что УДГМ разослало 3255 проживающим в стране российским гражданам уведомление о необходимости покинуть республику до 30 ноября. Уточнялось, что имевшие ВНЖ в Латвии граждане РФ должны были до 1 сентября подать документы на получение статуса постоянного жителя Евросоюза или оформить заявку на прохождение тестирования по латвийскому языку, в противном случае их ВНЖ переставал действовать со 2 сентября.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024