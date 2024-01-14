Враг мой: в Литве задумались о ликвидации русскоязычного образования

В Литве вознамерились по примеру Латвии и Эстонии закрыть русские школы. Заодно некоторые особо рьяные литовские националисты предлагают закрыть и школы польского национального меньшинства. В минобразования уверяют, что заботятся таким образом об интересах детей — якобы так они скорее интегрируются в литовское общество. Однако критики этого предложения считают, что оно приведет лишь к маргинализации русской общины. Судя по всему, считают эксперты, Вильнюс вознамерился строить моноэтническое общество. Подробности — в материале «Известий».

Недружественный язык

Министр образования Литовской Республики Гинтаутас Якштас сообщил о намерении полностью отказаться от обучения на русском языке в школах этого государства. При этом Якштас сослался на пример двух других государств Балтии — в Латвии в настоящий момент добивают последние остатки русского образования, в Эстонии этот процесс в разгаре. «Наши соседи, латыши и эстонцы, не только отказались от школ, где обучают на русском языке, но и встали на путь отказа от преподавания русского языка как иностранного. Видимо, нам следует поучиться у наших соседей», — заявил Якштас. По его мнению, литовским школьникам изучать нужно лишь языки государств Евросоюза или стран, дружественных Литве, например Украины.

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По словам министра, в настоящее время в его ведомстве готовят план отказа от обучения на русском языке — он будет представлен в течение нескольких недель. Якштас считает ненормальным то, что Литва сохраняет школы, где преподавание ведется на языках недружественных стран. Ученикам таких школ, как уверяет глава минобразования, потом будет труднее интегрироваться в литовское общество. Он, впрочем, подчеркивает, что школы национальных меньшинств как таковые закрывать не будут. Просто преподавание в них постепенно переведут на государственный язык — по образцу того, как поступили с учебными заведениями нацменьшинств в Эстонии и Латвии. По мнению министра, русскоязычным учителям не трудно будет переориентироваться на обучение на литовском.

Критические замечания

На данный момент в Литве функционирует почти 100 польских и русских школ. Польские сосредоточены в нескольких муниципалитетах на юго-востоке страны, а русские находятся главным образом в Вильнюсе, Висагинасе, Клайпеде. Соответственно, русские литовцы (их численность составляет свыше 140 тыс. человек — это более 5% населения) в большинстве своем проживают именно в этих городах. По данным Национального агентства образования Литвы, в 2020/21 учебном году в образовательных учреждениях национальных меньшинств — от детских садов до школ — обучалось более 47 тыс. детей. Конкретно в общеобразовательных школах с русским языком обучения учится около 14 тыс. школьников. Предстоящее переформатирование этих учебных заведений — органическая часть внешней и внутренней политики Литовской Республики, которая сейчас активно участвует в геополитическом противостоянии с Россией и ущемляет права своих русскоязычных граждан, побуждая их к ускоренной ассимиляции.

В Литве всячески утесняют и польскую общину (6,5% населения), хотя Вильнюс неуклонно провозглашает курс на тесное союзничество с Варшавой. Литовские власти отказывают польскому меньшинству в праве на национальную самобытность (мол, это не настоящие поляки, а «ополяченные литовцы»), на самоуправление, запрещают двуязычные указатели улиц в населенных пунктах, где большинство жителей составляют поляки, и опять же не скрывают недовольства фактом существования школ с польским языком обучения. Литовские националисты прямо заявляют, что польские школы должны разделить судьбу русских. «Можно начать с русскоязычных школ, но если мыслить логически и действовать последовательно, то же самое касается и польскоязычных школ. Совершенно неверно думать, что это какая-то акция против поляков, сеющая раздор с нашим партнером Польшей», — заявляет представитель непарламентской партии правого толка «Национальный союз» Витаутас Синица. По его словам, если дети нацменьшинств будут учиться на государственном языке, это «принесет им пользу, улучшит перспективы на рынке труда и в других сферах».

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В вопросе защиты своих прав польская и русская общины Литвы привыкли действовать совместно. Вот и в этот раз предложение министра Якштаса об изгнании русского языка из школ вызвало критику со стороны представителей оппозиционной партии «Избирательная акция поляков Литвы — Союза христианских семей». Так, член этой партии, депутат сейма Литвы Рита Тамашунене заявила, что правящая в стране партия «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» (их еще называют консерваторами) намеренно обостряет ситуацию с нацменьшинствами, поскольку не способна решать проблемы, стоящие перед государством. По ее мнению, обвинения и угрозы со стороны консерваторов в адрес национальных меньшинств показывают «низкий уровень» правящих, который является «отличительной чертой» партии СО-ХДЛ.

Опасения по поводу планов Якштаса высказали и некоторые другие политики, а также профильные специалисты. Так, представитель государственного департамента по делам национальных меньшинств Вайва Вежелите-Покладова считает, что «маргинализация одного этноса принесет еще больший ущерб нашему государству и разрушит структуру многоэтнического общества, построенного за три десятилетия». По мнению чиновницы, внезапный переход большого числа детей разного возраста из одной языковой среды в другую вызовет стресс у самих учащихся, у их родителей, а также у педагогов. «Это будет расценено не как попытка интеграции представителей национальных меньшинств, а как намерение их ассимилировать», — предупреждает Вежелите-Покладова.

Она сослалась на ситуацию с украинскими беженцами. Вежелите-Покладова напомнила, что многие из них отдают своих детей именно в школы с русским языком обучения, а в случае реализации планов министра Якштаса права украинцев будут нарушены. Мэр Клайпеды Арвидас Вайткус тоже задумался о том, куда пойдут учиться украинцы. «Что касается русских школ, нужно очень серьезно подумать. Потому что в жизни разрушать можно много, но один из вопросов, который автоматически возникает, — что мы будем делать с украинскими детьми, которые ходят в эти школы?» — задается вопросом Арвидас Вайткус. Он напомнил, что Клайпеда — мультикультурный город и русские школы работают там с давних пор.

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Логика национализма

Директора школ из разных районов Литвы называют русский главным языком общения между приехавшими в республику гражданами РФ, Белоруссии и Украины самых разных возрастов. «У меня будут работать три учительницы-украинки, которые собираются остаться и интенсивно изучают государственный язык. Поэтому мне кажется, что отнять у них язык, средство общения, было бы слишком. Украинцы, которые приезжают сюда, быстрее поймут [литовские порядки], если будут общаться на русском, по крайней мере, на первых порах», — рассказывает директор гимназии, находящейся в городке Лентварис (Тракайский район) Оксана Кетавичене.

Председатель Совета национальных общин Литвы Даумантас Тодесас считает, что государству нужно искать более гибкие пути интеграции нацменьшинств. «Я могу только сожалеть о том, что было сделано такое заявление (высказывание Якштаса о русскоязычных школах. — «Известия»). Чем скорее мы о нем забудем, тем будет лучше для всех. В Литве 26 школ с русским языком обучения, в которых учатся около 14 тыс. учеников. Большинство из них, вероятно, являются гражданами Литвы, и их выбор нужно уважать», — посоветовал Тодесас.

Похожую точку зрения выразила и член комитета сейма по вопросам образования Иева Качинскайте-Урбонене (оппозиционная Партия труда), которая назвала намерения в скорейшие сроки ликвидировать русскоязычные школы большой ошибкой. По ее словам, необходимы обсуждения с экспертами и представителями национальных общин, а предложение Якштаса является «очень поспешным и совершенно необдуманным, разделяющим общество».

Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

Впрочем, политолог Максим Рева сказал «Известиям», что настроен в отношении дальнейшей судьбы русских школ Литвы пессимистично — по мнению эксперта, рано или поздно их всё равно подвергнут переформатированию. «Тут нужно понимать, что правящая коалиция Литвы хочет уничтожить русские школы в их нынешнем виде чисто по политической причине. Причина эта заключается в том, что в Литве хотят строить моноэтническое общество. Изначально власти Литовской Республики относились к своим меньшинствам несколько более терпимо, чем в Латвии и Эстонии, по одной простой причине — в Литве их значительно меньше. Но сейчас в Вильнюсе тоже приходят к мысли, что нацменьшинства следует ассимилировать. В отношении русских жесткую политику проводить тем легче, что Литва получила на это карт-бланш от Брюсселя — сейчас в ЕС принято закрывать глаза на нарушения прав русскоязычных. В Литве ужесточение к себе почувствовали как приезжие из РФ релоканты, так и те русские, которые живут там со времен Советского Союза», — подчеркивает политолог.

Максим Рева называет слова литовского министра Гинтаутаса Якштаса о том, что он печется об интересах русских детей, обыкновенным лицемерием. «Могу с уверенностью судить об этом на примере моей родной Эстонии, где тоже ликвидируют русские школы. От того, что русского ребенка заставят учить химию, физику и математику на неродном языке, он отнюдь не освоит эти науки лучше. Наоборот, ребенок выйдет из школы, где ему больше не смогут преподавать на родном языке, недоучкой, неполноценным. По сути, русских детей хотят загнать в гетто «полуобразованцев», члены которого заведомо окажутся мало конкурентоспособны на рынке труда и смогут в лучшем случае претендовать на должности грузчиков и уборщиков. То есть речь идет о маргинализации русской общины», — считает политолог.

Рева полагает, что после русских школ в Литве могут упразднить и польские учебные заведения. «Такова логика любого национализма — вне зависимости от того, что Вильнюс сейчас заявляет о сотрудничестве с Варшавой. Но в таком случае отношения этих двух стран, которые сейчас действительно довольно дружественные, могут быстро перестать таковыми быть», — полагает эксперт.