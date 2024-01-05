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Власти Литвы могут отказаться от обучения русскому языку в школах
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Власти Литвы могут отказаться от обучения русскому языку в школах

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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В Литве активно рассматривают возможность отказа от обучения русскому языку в школах. Вместо него могут начать преподавать украинский, сообщил в четверг, 4 января, министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас в эфире радио Žinių radijas.

«Нам следует идти по стопам соседних Латвии и Эстонии, которые не только отказываются от школ с русским языком обучения, но и от преподавания русского языка как иностранного», — рассказал политик.

По его словам, при выборе формата обучения необходимо взять в качестве ориентира официальные языки Евросоюза и заключать договора со странами, «дружественными Литве». Предложения по переводу на изучение других иностранных языков подготовят в ближайшие недели.

В ноябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что политика «отмены России» носит расистский и антикультурный характер. Глава государства подчеркнул, что искусство по-прежнему не знает границ, несмотря на санкции и любые другие запреты. Вскоре после этого российский лидер рассказал о том, что РФ столкнулась с русофобией в Прибалтике задолго до начала специальной военной операции по защите Донбасса.

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Русофобия властей в Прибалтике выходит на новый уровень

23 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который признал законность проведения реформы образования в Латвии, дискриминирующей русскоязычное население, стал участником происходящего в стране беззакония.

До этого, 20 октября, временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков заявил в беседе с «Известиями», что установка властей Латвии на ликвидацию государственного вещания на русском языке соответствует многолетней и последовательно реализуемой Ригой линии по выдавливанию русского языка из всех областей общественной жизни, включая СМИ и информационно-коммуникационную среду.

22 сентября появилась информация о том, что латвийские общественные СМИ могут обязать прекратить вещание на русском языке с 1 января 2026 года. Медиа должны прекратить вещание на русском языке, поскольку это один из пунктов концепции национальной безопасности Латвии, которую 19 сентября поддержало правительство страны.

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