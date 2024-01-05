В Литве активно рассматривают возможность отказа от обучения русскому языку в школах. Вместо него могут начать преподавать украинский, сообщил в четверг, 4 января, министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас в эфире радио Žinių radijas.

«Нам следует идти по стопам соседних Латвии и Эстонии, которые не только отказываются от школ с русским языком обучения, но и от преподавания русского языка как иностранного», — рассказал политик.

По его словам, при выборе формата обучения необходимо взять в качестве ориентира официальные языки Евросоюза и заключать договора со странами, «дружественными Литве». Предложения по переводу на изучение других иностранных языков подготовят в ближайшие недели.

В ноябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что политика «отмены России» носит расистский и антикультурный характер. Глава государства подчеркнул, что искусство по-прежнему не знает границ, несмотря на санкции и любые другие запреты. Вскоре после этого российский лидер рассказал о том, что РФ столкнулась с русофобией в Прибалтике задолго до начала специальной военной операции по защите Донбасса.

23 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который признал законность проведения реформы образования в Латвии, дискриминирующей русскоязычное население, стал участником происходящего в стране беззакония.

До этого, 20 октября, временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков заявил в беседе с «Известиями», что установка властей Латвии на ликвидацию государственного вещания на русском языке соответствует многолетней и последовательно реализуемой Ригой линии по выдавливанию русского языка из всех областей общественной жизни, включая СМИ и информационно-коммуникационную среду.

22 сентября появилась информация о том, что латвийские общественные СМИ могут обязать прекратить вещание на русском языке с 1 января 2026 года. Медиа должны прекратить вещание на русском языке, поскольку это один из пунктов концепции национальной безопасности Латвии, которую 19 сентября поддержало правительство страны.