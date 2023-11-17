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Путин назвал антикультурной и расистской политику «отмены России»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Политика «отмены России» носит расистский и антикультурный характер. Об этом в пятницу, 17 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе IХ Международного форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.

«Нашу культуру вообще в последнее время пытаются отменять. Я говорю именно «пытаются», потому что по определению мы понимаем — это невозможно. Но тем не менее отменяют культуру, в основе которой подлинная свобода и милосердие, любовь к человеку, духовность», — сказал глава государства.

Путин указал, что политика «отмены России» по своей сути является антикультурной, неоколониальной и расисткой.

«Правда в том, что с этой пресловутой «отменой», как и с антироссийскими так называемыми санкциями у авторов этих идей, что называется, с самого начала не заладилось», — отметил российский лидер.

Путин также подчеркнул, что искусство по-прежнему не знает границ, несмотря на санкции и любые другие запреты.

Кроме того, президент уточнил, что страна уже направила значительные средства на развитие культуры и продолжит увеличивать финансирование.

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Ранее в этот день госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в беседе с «Известиями» указал, что отменить российскую культуру в мире невозможно. Он отметил, что форум в Санкт-Петербурге является весомым ответом РФ на недальновидные попытки сделась это.

До этого, 4 октября, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что попытки уничтожить русскую культуру говорят о слабости Запада. По его мнению, политическая элита стран Евросоюза «слишком молода», находится «под влиянием демократических взглядов» и обладает ограниченным видением России.

Еще в сентябре Путин назвал ничтожными попытки Запада отменить русское искусство. Он сказал, что подобные действия вредят их инициаторам, которые таким образом обкрадывают сами себя.

Попытки отмены русской культуры в западных странах начались на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса. Параллельно с антироссийскими санкциями страны коллективного Запада стали отменять гастроли российских музыкантов, выставки, проекты с участием деятелей искусства из РФ.

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