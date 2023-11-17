Реклама
Прямой эфир
Мир
Бывший премьер-министр Украины констатировал полное банкротство страны
Общество
Краснов напомнил о необходимости оказывать социальную помощь семьям участников СВО
Общество
В Москве сервисы велопроката и кикшеринга приостановили работу из-за гололеда
Мир
Посол Израиля в Москве заявил о выходе ХАМАС из переговоров по заложникам
Мир
Зеленский заявил о готовящемся третьем Майдане на Украине
Общество
Худрук Малого театра Соломин остается в реанимации в тяжелом состоянии
Экономика
Россия в сентябре удвоила вложения в госдолг США до $73 млн
Общество
Экологи рассказали о способах решения проблемы обмеления Волги
Армия
В Британии рассказали о поражающей за полчаса любую цель ракете «Авангард»
Политика
Песков выразил надежду на участие Путина в предстоящих выборах президента РФ
Происшествия
Развожаев сообщил об уничтожении двух воздушных целей над морем в Севастополе
Культура
Эрнст и Любимова предложили создать «Интервидение»
Экономика
Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы

Мезенцев заявил о невозможности отмены российской культуры

Госсекретарь СГ Мезенцев: российской культуре просто невозможно противостоять
0
Фото: ТАСС/Александр Река
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев 17 ноября, рассказывая «Известиям» о ключевых проектах IХ Международного форума объединенных культур в Санкт-Петербурге, указал, что отменить российскую культуру в мире невозможно.

«Это просто невозможно. С этим не согласны миллионы россиян и белорусов, миллионы тех людей, которые в рамках своего культурного кода, своей культурной духовной традиции говорят сегодня устами руководителей министерств культуры. Вы видите, что более 40 делегаций здесь, в Петербурге, это особый очень четкий ответ о невозможности отменить российскую культуру и невозможности изолировать Россию от глобального мира», — заявил он.

Мезенцев отметил, что форум сам по себе является весомым ответом РФ на недальновидные попытки отменить российскую культуру.

«Те, кто на Западе придумали эту модель, они обкрадывают свой народ, своих молодых граждан, потому что мировое наследие не определяется государственными границами и ролью тех политиков, которые сегодня на трибунах парламентов, а завтра о них никто и не вспомнит», — пояснил он свою позицию.

Госсекретарь СГ также перечисли ключевые совместные проекты России и Белоруссии, которые также представлены на форуме. В них вошли гастроли Белорусско-российского симфонического молодежного оркестра, «Фестиваль юных», «Славянский базар», Фестиваль «Мы можем вместе», реставрация и музеефикация Брестской крепости, новая экспозиция музея истории ВОВ в Минске — «и это лишь краткий список», отметил Мезенцев.

Кроме того, активно расширяется проект библиотека союзного государства.

«Каждая из этих книг становится крупным общественным событием и поводом для дискуссий в молодежной среде, среди историков, философов, специалистов, которые защищают нашу историческую правду и летописные страницы белорусской и российской истории», — сказал он, объявляя о работе по созданию новой премии для молодых талантов — Премии Союзного государства.

«Мы стоим на пороге новой эры в искусстве»
Народный артист СССР Юрий Башмет — об этапах истории, извержении вулкана и умении рисковать

IХ Международный форум объединенных культур в Санкт-Петербурге, прежде известный как Международный культурный форум, стартовал 16 ноября. Возродившись после четырехлетней паузы, масштабный съезд собрал министров культуры из более чем 30 стран и более 70 зарубежных делегаций.

Город на несколько дней превратился в точку притяжения для творцов со всего мира. На форуме обсуждаются самые актуальные вопросы культуры, а также рождаются новые идеи и проекты. Так, в первый день Александринский представил выступление китайского симфонического оркестра.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023