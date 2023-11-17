Мезенцев заявил о невозможности отмены российской культуры

Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев 17 ноября, рассказывая «Известиям» о ключевых проектах IХ Международного форума объединенных культур в Санкт-Петербурге, указал, что отменить российскую культуру в мире невозможно.

«Это просто невозможно. С этим не согласны миллионы россиян и белорусов, миллионы тех людей, которые в рамках своего культурного кода, своей культурной духовной традиции говорят сегодня устами руководителей министерств культуры. Вы видите, что более 40 делегаций здесь, в Петербурге, это особый очень четкий ответ о невозможности отменить российскую культуру и невозможности изолировать Россию от глобального мира», — заявил он.

Мезенцев отметил, что форум сам по себе является весомым ответом РФ на недальновидные попытки отменить российскую культуру.

«Те, кто на Западе придумали эту модель, они обкрадывают свой народ, своих молодых граждан, потому что мировое наследие не определяется государственными границами и ролью тех политиков, которые сегодня на трибунах парламентов, а завтра о них никто и не вспомнит», — пояснил он свою позицию.

Госсекретарь СГ также перечисли ключевые совместные проекты России и Белоруссии, которые также представлены на форуме. В них вошли гастроли Белорусско-российского симфонического молодежного оркестра, «Фестиваль юных», «Славянский базар», Фестиваль «Мы можем вместе», реставрация и музеефикация Брестской крепости, новая экспозиция музея истории ВОВ в Минске — «и это лишь краткий список», отметил Мезенцев.

Кроме того, активно расширяется проект библиотека союзного государства.

«Каждая из этих книг становится крупным общественным событием и поводом для дискуссий в молодежной среде, среди историков, философов, специалистов, которые защищают нашу историческую правду и летописные страницы белорусской и российской истории», — сказал он, объявляя о работе по созданию новой премии для молодых талантов — Премии Союзного государства.

IХ Международный форум объединенных культур в Санкт-Петербурге, прежде известный как Международный культурный форум, стартовал 16 ноября. Возродившись после четырехлетней паузы, масштабный съезд собрал министров культуры из более чем 30 стран и более 70 зарубежных делегаций.

Город на несколько дней превратился в точку притяжения для творцов со всего мира. На форуме обсуждаются самые актуальные вопросы культуры, а также рождаются новые идеи и проекты. Так, в первый день Александринский представил выступление китайского симфонического оркестра.