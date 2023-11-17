В Петербурге завершился первый день Форума объединенных культур

Первый день IХ Международного форума объединенных культур завершился в Санкт-Петербурге. С культурными особенностями стран на площадках форума познакомилась корреспондент «Известий» Виктория Жильцова.

Город на несколько дней превратился в точку притяжения для творцов со всего мира. В ходе события Петербург принимает иностранцев из более чем 70 государств — из Азии, Африки, Латинской Америки и Европы. На форуме обсуждаются самые актуальные вопросы культуры, а также рождаются новые идеи и проекты.

«Александринский театр в Петербурге полон зрителей — свободных мест нет ни в партере, ни в бельэтаже. Овации не утихают — в благодарность китайский симфонический оркестр выходит на бис. Сюрприз от китайского оркестра — они играют «Подмосковные вечера» после целой программы традиционных китайских композиций», — передает корреспондент.

Музыканты после успешного выступления машут и улыбаются слушателям, а еще делают фото на память на сцене одного из старейших драматических театров России.

Своими эмоциями поделилась первая солистка Национального симфонического оркестра Китайского национального театра оперы и балета Линь Гань.

«Мы счастливы быть в Петербурге. Это было нашей мечтой — выступить в таком историческом месте, в этом прекрасном театре. Акустика у вас просто потрясающая. Для нас честь — представить китайскую музыку русской аудитории», — заявила она.

За три дня форума деятели искусства проведут более 10 тематический сессий. Так, пока в одном зале говорят о театре, в другом уже обсуждают, как сохранить традиционную культуру.

Названием «Форум объединенных культур» организаторы подчеркнули отказ от концепции глобального мира, в пользу мира многополярного, в котором уважают самобытность народов.

«Отношения между Россией и Боливией строятся на взаимном уважении. Мы здесь, чтобы показать: Россия может на нас положиться, как и Боливия — на Россию. У наших стран много общего», — заявила министр культуры Боливии Сабина Ореллана.

В свою очередь, министр информации, культуры и туризма Сомали Абдуллахи Хайр Дуале уточнил, что культура объединяет людей вне зависимости от их политических взглядов и других различий.

«Сейчас мы нуждаемся в ней больше, чем когда-либо», — уточнил он.

Встречи в рамках форума также проходят в главном штабе Эрмитажа, здании ХIХ века, сейчас обсуждают искусственный интеллект под слоганом «ИИ угроза или благо для культуры».

Отмечается, что один из самых острых вопросов — обесценят ли компьютерные технологии когда-нибудь творения человека, заменив актеров и художников. Отвечая на вопрос, народный артист России Сергей Безруков указал, что живое искусство останется навсегда.

«Виртуальная реальность — это лишь скучание по реальности. Вообще театр — это вечное искусство. Какими бы ни были технологии, театр остается в своем первозданном виде. И этим он привлекателен: когда живое искусство здесь и сейчас, артист на сцене», — ответил он.

Форум также станет местом рукопожатий — здесь планируют подписать 11 программ сотрудничества и меморандумов с министерствами культуры других стран. Обсудят открытие спутников Эрмитажа, то есть представительств в других странах. И вообще, в целом, обсудят продвижение русской культуры за рубежом.

Культурное событие стартовало в Санкт-Петербурге 16 ноября прежде известное как Международный культурный форум. Возродившись после четырехлетней паузы, масштабный съезд собрал министров культуры из более чем 30 стран и более 70 зарубежных делегаций.