Форум объединенных культур открылся в Петербурге после четырехлетней паузы

В Санкт-Петербурге 16 ноября стартовал Форум объединенных культур, прежде известный как Международный культурный форум. Возродившись после четырехлетней паузы, масштабный съезд (девятый по счету) собрал министров культуры из более чем 30 стран и более 70 зарубежных делегаций.

На этот раз существенно сократилось количество площадок. Прежде мероприятия съезда захватывали Российский этнографический музей, Санкт-Петербургскую филармонию, Манеж и другие институции. В этом году помимо Главного штаба деловая программа распространилась только на Капеллу.

В здании на Дворцовой в первый день форума дискуссии проходили одновременно в пяти пространствах. А тематических направлений оказалось еще больше: помимо привычных театра, кино, музыкальной культуры и музеев в отдельные секции были выделены обсуждения искусственного интеллекта, «Познание истории через культуру» и «Традиционная культура как фундамент построения общества».

Одним из наиболее заметных гостей форума стал Пьер де Голль, общественный деятель, внук экс-президента Франции и героя Сопротивления Шарля де Голля.

«Мы любим ваших музыкантов, театральных деятелей, писателей. И несмотря на разногласия в политике, культуру не надо отменять или стирать, как и общую историю. Культура универсальна, и это то, что по-настоящему сближает людей», — заявил он журналистам после панельной дискуссии «Общая культура. Общая история. Общее будущее».

Формальным результатом международного диалога на Форуме стало подписание Ольгой Любимовой четырех меморандумов о взаимопонимании (с министрами Гвинейской Республики, Джибути, Лаоса и Эритреи) и двух программ сотрудничества (с министрами культуры Таджикистана и Южной Осетии).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в пятницу, 17 ноября, в 10:00

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