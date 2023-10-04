Внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что попытки уничтожить русскую культуру показывают слабость Запада.

«Сейчас идут попытки забыть о русской культуре, уничтожить ее... Это желание ничем не закончится, а только показывает слабость Запада», — заявил он на пленарной сессии юбилейного XX Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По его мнению, политическая элита стран Евросоюза «слишком молода», находится «под влиянием демократических взглядов» и обладает ограниченным видением России.

Внук де Голля подчеркивает, что Запад сделал ставку на эскалацию конфликта на Украине, когда его можно решить дипломатическим путем. Это решение западных стран приведет к удару по экономике, гибели людей и ослаблению мира Европы, заявил политик.

Ранее, 1 октября, сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что запрет российской культуры на Западе сравним с гонениями нацистов в годы Великой Отечественной войны в отношении евреев, однако ее отрицание не может продлиться долго.

До этого, в сентябре, президент России Владимир Путин назвал ничтожными попытки Запада отменить русское искусство. По его словам, данные действия вредят их инициаторам, которые таким образом обкрадывают сами себя.

Попытки отмены русской культуры в странах Запада начались на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса. Параллельно с антироссийскими санкциями страны коллективного Запада стали отменять гастроли российских музыкантов, выставки, проекты с участием российских деятелей искусства.