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Сербский режиссер выразил уверенность в скорой отмене запрета на культуру РФ

Сербский режиссер выразил уверенность в скорой отмене запрета на культуру РФ

Сербский режиссер: Запрет Запада на российскую культуру долго не продлится
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Запрет стран Запада на российскую культуру можно сравнить с гонениями нацистов в годы Великой Отечественной войны в отношении евреев, отрицание культуры России не может продлиться долго. Данное мнение 30 сентября выразил сербский кинорежиссер, актер Эмир Кустурица в ходе творческой встречи на площадке фестиваля «Александровская крепость» в Усть-Лабинске на Кубани.

«Я не могу верить, что это возможно, чтобы одна культура была запрещена. Это невозможно, это не будет так долго, увидим», — сказал он.

Кустурица также отметил, что ситуация, которая складывается в мировом сообщества по поводу культуры России, сопоставима с периодом Второй мировой войны, когда нацисты притесняли интересы евреев.

Фестиваль «Александровская крепость» проходит в течение двух дней в Усть-Лабинске. Это крупнейший в РФ фестиваль казачьей культуры, он объединяет музыку, театр, литературу, кино, гастрономию и ремесла.

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Ранее, 26 апреля, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о запрете русского языка и книг на Западе. Глава кабмина призвал сохранять историческую память народов России, бережно относиться к русскому языку и традициям, а также продвигать гуманитарные ценности.

Накануне, 25 апреля, секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что западные страны хотят уничтожить российскую науку, но у них это не выйдет. Предназначением российского научного сообщества он назвал развитие науки, которая направлена на укрепление благосостояния, стабильности и безопасности россиян, общества и государства.

21 апреля газета Corriere della Sera выпустила интервью с итальянским лидером Серджо Маттареллой, который считает попытки отменить искусство России ошибочными, поскольку оно — неотъемлемая часть европейской культуры. Президент процитировал древнеримского драматурга Публия Теренция: «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо», добавив, что отношением к созданным человечеством культурам может быть лишь «открытость, любознательность, ознакомление и сравнение».

Постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя отметил 17 февраля, что Россия больше не доверяет Западу, жить, как прежде, уже не получится. Дипломат также обратил внимание на то, что западные страны не заинтересованы в работе над системой европейской и евроатлантической безопасности совместно с российской стороной.

25 января президент России Владимир Путин на встрече со студентами Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) сказал, что Россия не будет жить без мировой культуры, в отличие от стран Запада, которые отменяют русского композитора Петра Чайковского. Глава государства подчеркнул, что в России невозможно будет отменить Бетховена, Баха или О. Генри.

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