Запрет стран Запада на российскую культуру можно сравнить с гонениями нацистов в годы Великой Отечественной войны в отношении евреев, отрицание культуры России не может продлиться долго. Данное мнение 30 сентября выразил сербский кинорежиссер, актер Эмир Кустурица в ходе творческой встречи на площадке фестиваля «Александровская крепость» в Усть-Лабинске на Кубани.

«Я не могу верить, что это возможно, чтобы одна культура была запрещена. Это невозможно, это не будет так долго, увидим», — сказал он.

Кустурица также отметил, что ситуация, которая складывается в мировом сообщества по поводу культуры России, сопоставима с периодом Второй мировой войны, когда нацисты притесняли интересы евреев.

Фестиваль «Александровская крепость» проходит в течение двух дней в Усть-Лабинске. Это крупнейший в РФ фестиваль казачьей культуры, он объединяет музыку, театр, литературу, кино, гастрономию и ремесла.

Ранее, 26 апреля, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о запрете русского языка и книг на Западе. Глава кабмина призвал сохранять историческую память народов России, бережно относиться к русскому языку и традициям, а также продвигать гуманитарные ценности.

Накануне, 25 апреля, секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что западные страны хотят уничтожить российскую науку, но у них это не выйдет. Предназначением российского научного сообщества он назвал развитие науки, которая направлена на укрепление благосостояния, стабильности и безопасности россиян, общества и государства.

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Постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя отметил 17 февраля, что Россия больше не доверяет Западу, жить, как прежде, уже не получится. Дипломат также обратил внимание на то, что западные страны не заинтересованы в работе над системой европейской и евроатлантической безопасности совместно с российской стороной.

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