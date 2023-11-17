Российские чиновники топ-уровня, гости из стран Африки и Азии и кулуарные обсуждения горячих слухов наполнили Главный штаб Эрмитажа. В Санкт-Петербурге 16 ноября стартовал Форум объединенных культур, до этого известный как Международный культурный форум. Возродившись после четырехлетней паузы, масштабный съезд (девятый по счету) не растерял статусность и интенсивность дискуссий, однако самые острые вопросы участники обсуждали вовсе не в залах заседаний, а в буфете и длинных коридорах здания на Дворцовой. «Известия» прислушались, о чем говорилось и о чем умалчивалось на знаковом мероприятии.

Прервали паузу

О том, что Санкт-Петербургский культурный форум в этом году всё-таки состоится, стало известно довольно поздно. Еще месяц назад ни у кого не было уверенности, что всё не сорвется, как это уже случалось в прошлые годы. Интригу подогревало отсутствие подробной программы (она появилась буквально за несколько дней до старта) и неполучение приглашения многими деятелями культуры, которые в прежние годы это событие не пропускали.

По словам сразу нескольких источников «Известий» из руководства ведущих культурных институций обеих столиц, их на форум попросту не позвали. Кроме того, впервые пресс-служба не стала организовывать поездки для журналистов федеральных изданий, базирующихся в Москве (хотя, разумеется, не препятствовала аккредитации как таковой). Еще одна деталь: всем участникам без исключения необходимо было сдать ПЦР-тест, причем сделать это можно было только в специально созданных местах для тестирования в Петербурге. И до получения отрицательного результата бейдж не активировался.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Правда, возможно, что как раз из-за более ограниченного количества участников само пребывание на Форуме оказалось достаточно комфортным: ни столпотворений, ни серьезных очередей. Но, с другой стороны, сократилось и количество площадок. Прежде мероприятия съезда захватывали Российский этнографический музей, Санкт-Петербургскую филармонию, Манеж и другие институции. В этом году помимо Главного штаба деловая программа распространилась только на Капеллу.

Зато в здании на Дворцовой в первый день форума дискуссии проходили одновременно в пяти пространствах. А тематических направлений оказалось еще больше: помимо привычных театра, кино, музыкальной культуры и музеев в отдельные секции были выделены обсуждения искусственного интеллекта, «Познание истории через культуру» и «Традиционная культура как фундамент построения общества».

Большая тайна

Впрочем, дискуссии вне официального формата оказались не менее важными. Главная тема первого дня для кулуарных бесед — конечно, предполагаемое назначение Валерия Гергиева руководителем Большого театра. Министр культуры Ольга Любимова отказалась от комментариев на этот счет. Чуть более развернуто высказался спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, признав, что такая тема обсуждается, но — «когда будет назначен, тогда и будем комментировать». Зато ректор Академии им. Вагановой, бывший премьер Большого Николай Цискаридзе в беседе с «Известиями» эмоционально отреагировал на вопрос о предполагаемой смене власти в ГАБТ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Гергиев — гений! Всё! Дай Бог, чтобы это случилось как можно быстрее, и все те люди, которые должны покинуть свои посты, покинули их как можно быстрее , — резюмировал артист.

Вопреки ожиданиям, в первый день форума официального объявления о кадровых перестановках в Большом не произошло. Впрочем, и опровергать упорные слухи никто из официальных лиц не стал. Самого Гергиева на мероприятии не было, однако он точно появится в Петербурге 18 ноября — сначала ему предстоит получить в Зимнем дворце первую Эрмитажную премию, лауреатом которой он стал вместе с худруком балета Михайловского театра Начо Дуато, а затем — продижировать оперой Вагнера «Нюрнбергские майстерзингеры» в Мариинке. Так что, вероятно, интрига еще получит развитие.

«Ждут восстановления отношений»

Не только внутренние, но и межгосударственные вопросы активно обсуждались в Главном штабе. Михаил Швыдкой рассказал «Известиям», что на форум приехали министры культуры 34 стран, а общее число зарубежных делегаций превысило семь десятков. Что же касается европейских коллег, они тоже присутствовали, но уже в личном качестве.

Одним из наиболее заметных таких гостей стал Пьер де Голль, общественный деятель, внук экс-президента Франции и героя Сопротивления Шарля де Голля.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Мы любим ваших музыкантов, театральных деятелей, писателей. И несмотря на разногласия в политике, культуру не надо «отменять» или стирать, как и общую историю. Культура универсальна, и это то, что по-настоящему сближает людей , — заявил он журналистам после панельной дискуссии «Общая культура. Общая история. Общее будущее».

Формальным результатом международного диалога на форуме стало подписание Ольгой Любимовой четырех меморандумов о взаимопонимании (с министрами Гвинейской Республики, Джибути, Лаоса и Эритреи) и двух программ сотрудничества (с министрами культуры Таджикистана и Южной Осетии).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Переориентация российской культурной сферы на сотрудничество со странами Глобального Юга и Азии очевидна, Форум лишь наглядно подтвердил эту тенденцию. Впрочем, участники не теряют оптимизма и по поводу будущего диалога с Западом. Комментируя ситуацию с филиалом Русского музея в Малаге, глава институции Алла Манилова рассказала «Известиям», что испанцы не хотят ухода русского искусства.

— Несмотря на то, что мы вывезли все произведения оттуда и не можем сейчас проводить выставки, люди продолжают изучать там русскую культуру и ждут восстановления отношений , — подчеркнула директор Русского музея.

В космосе и под водой

Ну а пока многие связи оказались поставлены на паузу, Россия активно занимается импортозамещением, и результаты уже есть. Например, в сфере кинематографа. На панельной дискуссии «Кино — формируя образ будущего. Эпоха великих космических открытий» участники обсудили съемки за пределами нашей планеты, напомнив, что первыми такой эксперимент осуществили именно русские. А на презентации «Москва — город кино» — представили московскую цифровую киноплатформу, существенно облегчающую продюсерам фильмов организацию съемок на улицах столицы. Режиссер, генеральный продюсер НМГ Студии Фёдор Бондарчук, заявил, что эта платформа не имеет аналогов .

— Мы много снимаем. И знаем, что ничего подобного в мире нет, — подчеркнул он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Кроме того, участники презентации рассказали, что в медиакластере «Метмаш» на Рязанском проспекте скоро создадут уникальный павильон для подводных съемок. И то, что раньше отечественные кинематографисты снимали в Будапеште, теперь можно будет создавать в Москве.

Из ведущих российских кинорежиссеров в работе форума приняли участие, помимо Фёдора Бондарчука, Алексей Учитель, Клим Шипенко и Никита Михалков. Последний, впрочем, на своей встрече «Бесогон и культура» говорил больше о политике и идеологии, нежели о производстве фильмов. «Специальную военную операцию нам послал Бог. Чтобы мы понимали, кто есть кто и что есть что», — заявил Михалков.

«Плясать всё равно будут»

Завершила первый день Форума культурная программа. Концерты прошли одновременно на трех площадках. В Михайловском театре выступали отечественные звезды оперы и балета, в Александринке на сцену поднялся Национальный симфонический оркестр Китайского национального театра оперы и балета (музыканты из Поднебесной играли музыку своих ныне живущих соотечественников, используя в том числе неакадемические инструменты), а простых петербуржцев развлекали The Hatters, Dabro и Zivert на Дворцовой площади. Впечатляющая мультимедийная сцена была выстроена прямо перед главными воротами Зимнего дворца (хочется верить, что эрмитажные шедевры без ущерба перенесли соседство с источниками громкого дискотечного звука). Вход — свободный. Единственное, что могло отпугнуть публику, — мороз.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Так холодно, что плясать всё равно все будут, — поделился фронтмен The Hatters Юрий Музыченко с «Известиями» перед своим сетом.