Из Петербурга в Россию: чем запомнилось 33-е «Послание к человеку»

Фильмов — 189, сеансов — 119, стран-участниц — 44, часов кино — 144 и более 9 тыс. зрителей. В Санкт-Петербурге 27 октября завершился крупнейший в стране форум авторского кинематографа. Уже в эти выходные фильмы XXIII международного кинофестиваля «Послание к человеку» покажут в Великом Новгороде, Екатеринбурге и Челябинске. «Известия» оценили итоги петербургского смотра.

Да будет эхо

После шести дней непрерывного кинопоказа жюри трех конкурсных программ вынесло вердикт. Гран-при международного конкурса достался фильму режиссера из Сомали Мо Хараве, который снял игровую короткометражку о последнем дне приговоренного к казни. Спецприза «За лучшее художественное выражение» был удостоен фильм «Сука» колумбийки Карлы Мело Гамперт , рассказавший о семейных проблемах женщины, старающейся всё успеть.

Фото: Азия-Фильм Кадр из фильма «Сумерки»

Приз «За лучшую режиссуру» получил Владимир Эйснер, снявший картину «Сумерки» — о жизни российской провинции. За операторскую работу и звук наградили «Осколки неба» марроканца Аднане Барака . Режиссер рассказал о бедуинах, которые ищут в пустыне камни, когда-то упавшие с небес.

Фото: Alpha Ursae Minoris Productions Кадр из фильма «Осколки неба»

В национальном конкурсе первенствовали фильмы недавних студентов. «Золотого кентавра» с формулировкой «За глубокое погружение в предлагаемые обстоятельства» удостоился фильм «Предлагаемые обстоятельства» Никиты Ефимова — о поисках взаимопонимания в театральной семье «Современника». «Серебряного кентавра» «За честную попытку вглядеться в омут реальности» вручили дипломной работе Яны Рейнсон «Циркус» — о вечно юном цирке шапито. В конкурсе экспериментального кино In Silico победила картина «Шанхай весной» китайца Сюнь Сюня — о трудностях жизни на карантине.

Фото: Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения Кадр из фильма «Циркус»

Призы вручены, но фестиваль со зрителями не попрощался. Ноу-хау форума — «Эхо» «Послания к человеку». Локальные фестивали с фильмами МКФ уже в эти выходные пройдут в в Великом Новгороде, Екатеринбурге и Челябинске.

— Это наше совместное мероприятие с президентским Фондом культурных инициатив, — рассказал «Известиям» президент форума Алексей Учитель. — В первый раз попробуем сразу после фестиваля, пока горячо, показать программу в других городах. Давно примеривались к этому. Хотим, чтобы наши люди смотрели и понимали, как, чем живут люди в других странах и в нашей стране.

Президент форума Алексей Учитель Фото: vk.com/m2mfestival

Магия «Лендока»

«Послание к человеку» начиналось как смотр документального кино и поныне продвигает документальный взгляд на действительность. Закономерно, что одним из знаковых событий фестиваля стал показ фильма «Хроника реальности» режиссера Павла Медведева, получивший приз почетного президента Михаила Литвякова «За правдивость и художественность».

Главный герой картины — Ленинградская – Санкт-Петербургская студия документальных фильмов («Лендок»), одна из площадок смотра. Фильм длительностью в 144 минуты требует терпения и, как всякая серьезного история, постепенного вхождения. Зато терпеливым во всех в деталях открывается, как менялась киностудия, ведущая свою летопись с 1932 года, а вместе с ней менялись страна и народ. Кадры кипучей деятельности чередуются с кадрами стагнации. Запустение и разрушение — с ремонтом и реставрацией. Когда-то на студии работало 600 человек, потом осталось 50. Боролись с коммунистической идеологией, а как пришли лихие 90-е, поняли, что раньше был рай .

Эпизоды хроники и авторских фильмов сопровождают рассказы тех, кого можно назвать гениями места. Режиссеры, операторы, драматурги, редакторы, директора, звукорежиссеры, монтажеры. По законам хорошей истории герои растут, развиваются. Режиссер Виктор Косаковский в начале фильма предстает ангелоподобным отроком, в середине — успешным деятелем, в финале — умудренным мэтром, не утерявшим, впрочем, юношеского задора.

Фото: Нарт-Aрт Студия «Хроника реальности»

Сегодня «Лендок» позиционирует себя как «пространство для производства, продвижения и развития кинематографа, а также организации культурного досуга для гостей и жителей Северной столицы». В цифровую эпоху для производства кино не нужны огромные комплексы. Досуг преобладает. На месте производственных помещений — туалет и ресторан. Вход на ранее режимную территорию свободный. Иди, наслаждайся баром, очередной выставкой, роскошными интерьерами бывшего особняка Половцевых-Штиглицев. О былой кинославе напомнит каталожный стеллаж и давно вышедшая из употребления камера на массивном штативе . Но фильм в основном о той прекрасной эпохе, когда эти и прочие забытые вещи были востребованы.

Рефрен картины — экскурсия школьников, которых ведет по «Лендоку» один из ветеранов студии. «Вы знали что-нибудь об этом месте?» — спрашивают ребят. Большинство не знает. Грустно. Тем не менее есть повод для оптимизма — сюжет о киношколе, работающей здесь же. Тот же возраст, дети при деле — занимаются кино, как занимались им те, о ком снят фильм. «Лендок» так или иначе продолжается.

Триггеры и драйверы

В конкурсах было представлено кино, что называется, не для всех. Но в программу также включили специальный индустриальный день, где авторское шло рука об руку с массовым. Речь о спецпоказе пяти новинок оригинального документального контента российских онлайн-кинотеатров.

Фото: KION Кадр из фильма «Право на выстрел»

Главное условие процветания этих ресурсов — коммерческий успех, а документальное кино, если оно не про дам с пониженной социальной ответственностью и не про бойцов ММА, не заходит точно, по крайней мере массово.

Однако, как выяснилось, есть варианты. Локально востребованы спорт, музыка, мода, путешествия, фильмы о фильмах, острая «социалка». За последнюю отвечал фильм «Право на выстрел» (KION) о бесконтрольном применении оружия в гражданском обществе . Увы, острота темы не гарантирует остроту восприятия. Авторы явно перебрали с количеством новелл о психопатических стрелках и умельцах-самопальщиках, не сумев выстроить эти сюжеты в нечто цельное.

Фото: Okko Кадр из доксериала «Звук, который меня открыл»

Готов к выходу доксериал «Игры и люди» («Кинопоиск»). История страны через истории наших олимпийцев. Первый из 12 эпизодов посвящен первым трем олимпиадам с участием советских спортсменов. О том, как это было, рассказывает глава советского спорта Виталий Смирнов и немногие здравствующие ныне чемпионы. Те, кто ушел из жизни, остались в ликующих кадрах наших побед. Вглядитесь в эти лица. Ярко, духоподъемно, патриотично. Обязательно смотреть.

«Звук, который меня открыл» («Кинопоиск») заявлен как доксериал о творческих стимулах молодых музыкантов. Стимулы разные — от лая любимой собаки до скрипа качелей. Судя по первому эпизоду, сериал найдет понимание у самих героев и их поклонников. Для прочей публики тема, несмотря на манки в виде коллажа и анимации, выглядит чересчур специальной.

Фото: Okko Кадр из доксериала «Тонкой нитью»

Похожая проблема (опять-таки судя по стартовому эпизоду) у доксериала «Тонкой нитью» (Okko) — о молодых дизайнерах, черпающих вдохновение в народной культуре. Героиня может надеть юбку из бабушкиного сундука или пройтись с коромыслом, но то, как любовь к уходящей натуре реализуется в ее профессиональных умениях, остается невыясненным, а это, согласитесь, главный предмет зрительского интереса. А вот травелог «Как я познакомился со своей мамой» (Wink), где герои отправляются в автомобильное путешествие по малым городам России, наверняка привлечет не одного благодарного зрителя. Если, конечно, сохранит найденную на старте лирическую интонацию удивления и восхищения увиденным .

На круглом столе руководители платформ подтвердили, что продолжат вкладываться в документальный контент. Особой монетизации от него не ждут, но бюджеты там не космические, а хорошая документалка способна привлечь зрителя на платформу. Периодически во время круглого стола упоминалось о социальной ответственности бизнеса, тем не менее фильмов о врачах, учителях, инженерах и других социально ответственных профессиях заявлено не было. Хедлайнерами в этой нише остаются «Экскортницы» и «Большая битва».

Фото: Premier, На съемках сериала «Киборг