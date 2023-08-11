Трудный Выборг: «Окно в Европу» переименовали второй раз за год

Не успел к/ф «Окно в Европу», проходивший 4–10 августа, в этом году сменить название (что вызвало негативную реакцию в прессе) на «Выборгский фестиваль», как губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко публично призвал вернуть мероприятию прежнее наименование. Это был не единственный скандал фестиваля: здесь продюсер при всех ругался с режиссером, критики победили кинематографистов в викторине, а одну из основных премьер — отреставрированную копию «Начала» Глеба Панфилова — поставили одновременно с ключевым мероприятием «Выборга». При этом показанное кино почти всем понравилось и даже продемонстрировало определенный месседж . «Известия» подводят итоги «Окна в Европу» — заново привыкаем к старому названию.

Форточки и ставни

Несколько месяцев публика обсуждала ребрендинг фестиваля «Окно в Европу». Стремительно порывая не только с названием, но и, таким образом, со своими корнями, «Выборг» сменил логотип, название сайта и даже, как казалось, концепцию, хотя оставил в ней свою любимую формулу «прогноз на завтра» . В прессе было много шуток на этот счет, но было ощущение, что перемены нужно просто принять, потому что исправить ничего нельзя. Причин ребрендинга никто не называл. И тут 10 августа, прямо на площади Выборгского замка, Александр Дрозденко в самом начале церемонии закрытия заявил:

— Петр Первый открывал окно в Европу, и не нам его закрывать. Если они хотят, пусть со своей стороны и закрывают!

Александр Дрозденко на церемонии закрытия фестиваля Фото: ruskinofest.ru

Собравшиеся встретили предложение аплодисментами, и стало понятно, что ребрендинг нужно отменять. Вернее, что он уже отменен. Генеральный продюсер фестивали Геворг Нерсисян даже крикнул «Ура!», поддерживая реформу.

— Честно говоря, большой разницы я не вижу, — сказала еще накануне «Известиям» Дарья Екамасова. — Мне нравилось «Окно в Европу», но в народе всё равно говорили: «Ты едешь в Выборг?» Так что, по сути, неформально фестиваль всегда так и назывался. Просто раньше было «едешь в Выборг», а теперь — «едешь на «Выборг».

Для фестиваля такое событие — отличная реклама, пожалуй, куда более резонансная, чем названия фильмов победителей, которые пока еще почти никто не видел. Но и начался смотр со скандала. На открытии была показана картина «Нина» Оксаны Бычковой по сценарию Любови Мульменко. Про эту драму мы уже писали. Но смущали слухи, будто представленная версия картины — продюсерская, а не авторская. Косвенным подтверждением служило то, что ни режиссер, ни автор сценария не только не приехали представлять картину лично, но даже не прислали видеообращения , как это делается в подобных случаях. Мы задали этот вопрос продюсеру «Нины» Екатерине Филипповой, и та заявила, что никаких других версий нет. Источники «Известий», правда, говорят, что это не так, и существует как минимум один «драфт», отличающийся от показанного на фестивале.

Продюсер Екатерина Филиппова Фото: ruskinofest.ru

Через два дня Оксана Бычкова публично заявила, что «ее отстранили от финального монтажа картины. Из-за этого постановщица хотела убрать свою фамилию из титров». А также сообщила, что кино ранее показывали на других смотрах в ее монтажной версии. После этого Филиппова выступила с ответным заявлением, обвинив Бычкову в том, что та сама инициировала конфликт, и не только с Филипповой, но и с другими членами группы, в том числе с Мульменко. На фестивале в кулуарах публика говорила с восхищением, что о такой рекламной кампании можно только мечтать.

Еще одно громкое событие — о бъявление нового президента фестиваля, на смену ушедшему Армену Медведеву. Им стал глава жюри этого года, режиссер Сергей Урсуляк. До этого было много догадок и кандидатур, но почему-то фамилия Урсуляка никогда в условном перечне никогда не фигурировала.

Режиссер Сергей Урсуляк Фото: ruskinofest.ru

С Сергеем Урсуляком мы на фестивале общались много, обсуждали, как он будет судить конкурс. Он отвечал:

— Вообще, я не очень по-режиссерски смотрю кино. В первую очередь — смотрю как зритель. Просто, я бы сказал, квалифицированный зритель. Это потом у меня могут возникнуть вопросы по профессии. Могу разобрать и объяснить то, что мне не нравится. Выбор жюри — это всего лишь мнение пяти случайно собравшихся человек. Серьезно относиться к нему должны только те, кто победил. А остальным нужно с иронией и скепсисом заявить, что жюри просто ничего не понимает в кино. Я, кстати, идеальный председатель жюри, поскольку мало с кем из кино общаюсь.

С Арменом Медведевым Урсуляка роднит как минимум чувство юмора. Он после своей «коронации» отпустил несколько острот, которые показывали, что завсегдатаи смотра будут по-прежнему уезжать отсюда с приличным количеством le mots от президента «Окна в Европу». «Совсем не обязательно считать, что должность президента — пожизненная», — сказал Урсуляк, заняв свой новый пост.

Непобедимая нога

Программа фестиваля в этот раз была составлена максимально концептуально. Это были большей частью камерные, локальные истории, и чаще всего они были выстроены вокруг женщин. Даже фильм «Осьминог», где модный психолог собрал нескольких пациенток для опасного эксперимента, — это рассказ не о нем, а о них. Большая часть героинь в этой программе — девушки или женщины, которым волей-неволей приходится быть сильными, потому что мужчины рядом с ними слабы, лживы и токсичны . Или их просто нет.

Таков и фильм-победитель фестиваля «Свет», блестящая стилизация, где 70-е и современность поданы в единой гамме так, что мы не успеваем переключаться с одного на другое. А главная героиня, убедительно сыгранная Еленой Яковлевой, на пороге своего юбилея с горечью вспоминает, как выбрала себе жизнь «серой мышки», соцработника по уходу за престарелыми . И мы плывем по этим воспоминаниям вслед за юной бунтаркой, переживая ее радости и горести, чтобы в итоге остаться как бы «не хуже других», но при этом всё равно почему-то — у разбитого корыта. Горькое и нежное кино, которое обязательно воспримет публика.

Команда фильма «Свет» Фото: ruskinofest.ru

Концептуальность программы — это очень хорошо для критиков и журналистов, но не очень — для обычных зрителей. Потому что в итоге на фестивале не было очевидных бронебойных хитов. Конкурс оказался метафорой безвременья, в котором застряли герои, тщетно решая личные проблемы. Но здесь совершенно не ощущалось, что это кино 2023 года. Оно могло быть снято когда угодно и выйти когда угодно. От этого возникала непреодолимая дистанция между кино и зрителем, и преодолеть ее удалось только упомянутой выше «Нине», где время/место и экзистенциальные вопросы персонажей были как раз пугающе современны.

А самым актуальным фильмом фестиваля оказался не игровой, а документальный. «Дивный мир» снимался девять месяцев — столько времени выпускник мастерской Сергея Мирошниченко во ВГИКе Иван Власов провел с парнем Никитой, который вернулся с передовой без ноги. У парня явно ПТСР, но перед камерой он старается храбриться. Пробует жить с протезом, рассказывает о своих ощущениях, работает, живет. Режиссер тактично не обсуждает с героем то, что творилось под Харьковом, где осталась нога Никиты. Фильм вообще не делает никаких выводов, это классическое, интеллигентное кино длительного наблюдения, и именно это становится сегодня своего рода провокацией — не занять сторону, а только свидетельствовать. Понятно, что в этом есть определенное трикстерство, которое присуще творчеству самого Сергея Мирошниченко, но именно «Дивный мир» — это фильм 2023 года. А все остальные, может, и нет. Ни одного приза этой картине не дали. Полный список наград можно найти на сайте фестиваля, который опять — «Окно в Европу».

Режиссер фильма «Дивный мир» Иван Власов Фото: ruskinofest.ru