Песков назвал «абсолютным позором» высылку российских пенсионеров из стран Балтии

Высылка российских пенсионеров из стран Балтии является «абсолютным позором». Об этом в понедельник, 15 января, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Безусловно, для любого государства подобная практика принудительных высылок является абсолютным позором. Иначе это охарактеризовать невозможно», — сказал он.

При этом, отвечая на вопрос о том, как в Кремле могут прокомментировать работу губернаторов Псковской и Калининградской областей Михаила Ведерникова и Антона Алиханова, которые оказали помощь депортированному из Латвии военному пенсионеру Борису Каткову, отметил, что прокомментировать конкретный случай не может, потому что не располагает информацией на этот счет.

«Но убежден, что <...> главы регионов сделали то, что должно, и сделали максимально правильно, что можно, естественно, приветствовать», — сказал Песков.

82-летнего Каткова выслали из Латвии по причине угрозы национальной безопасности. 13 января мужчину встретили на границе Псковской области. В России его поприветствовал губернатор региона Ведерников, который пообещал сделать всё возможное, чтобы пенсионер чувствовал себя как дома. Позже в этот же день Катков прибыл в Калининград.

В посольстве РФ в Латвии выразили возмущение высылкой российского пенсионера из страны. В ведомстве отметили, что данный поступок вызван не намерением обеспечить национальную безопасность, а русофобией. Помимо этого решение властей Латвии нарушает сразу несколько правовых актов, и более того, этот приговор совершенно бесчеловечен.

82-летний Борис Катков — военный пенсионер, председатель Ассоциации латвийско-российского сотрудничества. В Латвии он проживал вместе с супругой, детьми и внуками, однако теперь им придется покинуть республику по решению властей.

До этого, 12 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в России приняты все необходимые меры для поддержки сограждан, которых планируют депортировать из Латвии. В настоящее время, по ее сведениям, власти Латвии намерены выдворить из страны 1167 человек в рамках репрессивного миграционного закона, реализуемого Ригой.

4 января управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) сообщило, что депортация из страны грозит 1167 россиянам, почти 800 из которых старше 60 лет. По словам председателя УГДМ Майры Розе, процесс депортации будет «сложным и обременительным».