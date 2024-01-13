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Выдворенного из Латвии пенсионера встретили в России

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Фото: соцсети
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Выдворенного из Латвии по причине угрозы национальной безопасности 82-летнего Бориса Каткова встретили на границе в Псковской области. Об этом 13 января сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«Сегодня обсудим планы на будущее и окажем всю необходимую помощь и поддержку», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Также он сказал пенсионеру, что рад приветствовать его в России, и здесь постараются создать для него комфортные условия.

82-летний Борис Катков — военный пенсионер, председатель Ассоциации латвийско-российского сотрудничества. В Латвии он проживал вместе с супругой, детьми и внуками, однако теперь им придется покинуть республику по решению властей.

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Ранее в этот день в посольстве РФ в Латвии выразили возмущение высылкой российского пенсионера из страны. В ведомстве отметили, что данный поступок вызван не намерением обеспечить национальную безопасность, а русофобией. Помимо этого, решение властей Латвии нарушает сразу несколько правовых актов, и более того, этот приговор совершенно бесчеловечен.

До этого, 12 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в России приняты все необходимые меры для поддержки сограждан, которых планируют депортировать из Латвии. В настоящее время, по ее сведениям, власти Латвии намерены выдворить из страны 1167 человек в рамках репрессивного миграционного закона, реализуемого Ригой.

4 января управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) сообщило, что депортация из страны грозит 1167 россиянам, почти 800 из которых старше 60 лет. По словам председателя УГДМ Майры Розе, процесс депортации будет «сложным и обременительным».

28 декабря Зыков сообщил в интервью «Известиям», что российское посольство в стране продолжает получать бесчисленное множество обращений от россиян с жалобами на неправомерные действия местных властей.

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