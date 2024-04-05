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Источник рассказал о плане США взять под контроль санкции против КНДР

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Фото: Global Look Press/Chris Jung
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США могут создать альтернативную группу экспертов по контролю за соблюдением санкций против КНДР, рассказал «Известиям» дипломатический источник. Хотя она не будет обладать авторитетом ООН, западные страны способны использовать такие структуры для обвинений России в нарушении ограничений.

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Группа экспертов по мониторингу исполнения санкций в отношении КНДР в связи с северокорейской ракетно-ядерной программой была создана в 2009 году под эгидой профильного комитета 1718 Совбеза ООН, который контролирует соблюдение этих ограничений. Ранее Россия применила право вето в Совбезе ООН и заблокировала проект резолюции США по продлению мандата этой группы экспертов. Теперь срок полномочий группы истечет в конце апреля 2024 года.

«Непродление мандата группы экспертов не означает отмену всех санкций в отношении Северной Кореи. Против этой страны по-прежнему действуют 10 санкционных резолюций, и вопрос их возможной отмены зависит не только от России и Китая, но и от остальных членов Совбеза ООН, включая постоянных — США, Британию и Францию», — заявил «Известиям» дипломатический источник.

Несмотря на то что остановка работы экспертной группы не затрагивает соблюдение санкций, Запад воспользуется возможностью усилить давление на Россию. По словам другого дипломатического источника, не исключено, что западные страны, представленные в Совбезе ООН, попытаются создать альтернативную структуру для контроля за соблюдением санкций.

Например, США могут учредить исследовательский центр якобы международного характера, который будет делать такие же доклады. Хотя он и не будет обладать авторитетом ООН, Запад начнет широко использовать эти «документы» для обвинений, отметил собеседник.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Мерительная рубашка: США пытаются взять под контроль санкции против КНДР

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