Ракетный ряд: в ООН могут усилить давление на КНДР и Россию

В ООН усиливается давление на КНДР на фоне участившихся испытаний в рамках ядерной программы. В Совбезе по запросу Южной Кореи, Японии и США провели закрытые консультации по вопросам безопасности, связанными с действиями Пхеньяна. Учитывая обвинения в сторону России в якобы использовании северокорейских ракет, давление может распространиться и на Москву. Тем временем в КНДР протестировали новую подводную систему ядерного оружия. Сможет ли Сеул добиться новых ограничений в отношении Пхеньяна — в материале «Известий».

В КНДР испытали подводный дрон для ядерного оружия

КНДР протестировала в Японском море подводную систему ядерного оружия Haeil-5-23, сообщило государственное СМИ ЦТАК. Оно пока находится в разработке. В заявлении подчеркивается, что испытания проводились в ответ на совместные учения Южной Кореи, Японии и США, которые проходили с 15 по 17 января вблизи южнокорейского острова Чеджу. К ним привлекли в том числе американский атомный авианосец и крейсер, оснащенный боевой системой Aegis (американская ПРО для ВМС). В сообщении говорится, что Северная Корея осуждает действия США и их «сателлитов», угрожающие безопасности страны, и предупреждает о «катастрофических последствиях». Уточняется также, что подводная ядерная готовность армии КНДР совершенствуется, а «различные ответные действия» продолжатся в целях сдерживания враждебных акций Вашингтона и его союзников.

Cовместные учения Южной Кореи, Японии и США в водах к югу от Корейского полуострова, 17 января 2024 года Фото: TASS/EPA/JEON HEON-KYUN

Детали подводной системы, которая, по сути, представляет собой ударный дрон, не приводятся. Известно, что в марте 2023 года Пхеньян впервые обнародовал испытания подводного беспилотника Haeil-1, назвав его «секретным оружием». Утверждалось, что он способен нести ядерный заряд, который при взрыве может вызвать «радиоактивное цунами». Назначение этого вида вооружений в разрушении и уничтожении кораблей, а также портов противника. В апреле КНДР провела испытания беспилотника Haeil-2. Тест Haeil-5-23 — уже четвертый для подобных систем.

— Разработка автономных необитаемых подводных аппаратов — это тренд военно-морского вооружения в глобальном масштабе. В этой области есть и отечественные разработки. Если мы говорим про ядерную сферу, то это «Посейдон». Насколько близка к развертыванию северокорейская система, неизвестно, но испытания ведутся. Другой вопрос, насколько это будет эффективным средством доставки, потому что с подводными системами огромное значение играют системы навигации. Но Северная Корея не раз уже всех удивляла своим прогрессом в сфере военной техники, поэтому в том, что система будет рано или поздно поставлена на вооружение, сомнений мало, — рассказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

Фото: TASS/AP/KCNA via KNS

Провокации с одной стороны КНДР, а с другой — «азиатского НАТО», как уже называют трио США, Южной Кореи и Японии, идут друг за другом. В частности, военные учения союзников прошли на фоне запуска Пхеньяном новой твердотопливной баллистической ракеты средней дальности с гиперзвуковой управляемой боеголовкой. Запуск всерьез взбудоражил мировую общественность, учитывая преимущества ракеты. Использование твердого топлива облегчает ее транспортировку и ускоряет запуск, а наличие гиперзвуковой боеголовки позволяет развивать скорость, в пять раз превышающую скорость звука, и эффективно маневрировать на конечном этапе. Так, военные эксперты отметили, что ракета может не только достичь американских баз, например, на Гуаме и в Японии, но и обойти системы ПРО.

Напряжение на Корейском полуострове стремительно растет с конца 2023 года. Пхеньян провел серию ракетных пусков, а также впервые отправил разведывательный спутник в ответ на возрастающее военное сотрудничество Сеула, Токио и Вашингтона. В результате было приостановлено действие межкорейского соглашения 2018 года, включавшего в том числе введение бесполетных зон, разоружение части блокпостов и сохранение горячих линий, а также запрет на проведение учений вблизи границы. 12 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новый виток напряжения на Корейском полуострове стал результатом политики США. Глава ведомства Сергей Лавров во время встречи с северокорейской коллегой Цой Сон Хи 16 января в Москве также подчеркнул, что «политика США и их сателлитов по созданию угроз безопасности КНДР не способствует решению проблем в регионе».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи перед началом переговоров в доме приемов МИД РФ в Москве, 16 января 2024 года Фото: ТАСС/Александр Щербак

В Совбезе ООН усиливается давление на Пхеньян

Южная Корея расценила последнее испытание КНДР как нарушение резолюций Совета Безопасности ООН и назвала провокационным актом, который угрожает безопасности на Корейском полуострове и во всем мире. Действия Сеула, вероятно, могут выйти за пределы простого давления в связи с тем, что страна в третий раз в своей истории избрана одним из 10 непостоянных членов Совбеза на 2024-2025 годы. Кроме того, у Японии остается последний год в этом статусе. Таким образом, представители Южной Кореи и Японии будут работать бок о бок с США, постоянным член СБ, впервые с 1997 года.

Первые шаги в отношении КНДР союзники уже предприняли. 18 января в Совбезе ООН по запросу трех стран прошли закрытые консультации по северокорейскому вопросу. «Если объединить риторику Северной Кореи и ее действия, ситуация стала более серьезной, и все члены [СБ ООН] очень обеспокоены этим», — заявил постпред Южной Кореи в ООН Хван Чжун Кук.

По данным агентства Yonhap, на встрече южнокорейская сторона отметила изменения в ядерной политике Пхеньяна и подчеркнула необходимость обратить внимание на все виды северокорейских угроз, подрывающих глобальный мир, хотя фокус Совбеза сосредоточен в основном на запусках баллистических ракет большой дальности. Ранее в этом месяце Хван заявлял, что Южная Корея напрямую запросит встречу Совбеза в случае северокорейской провокации.

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Последнее экстренное заседание 19 декабря, с точки зрения Сеула и его союзников, не увенчалось успехом. Встречу назначили в связи с запуском Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18». Помимо того, что использование Пхеньяном таких технологий в принципе запрещено резолюцией СБ ООН, этот запуск вызвал сильное беспокойство еще по одной причине: ракету направили по крутой, почти вертикальной траектории, в результате чего снаряд поднялся на высоту 6,5 тыс. км. По прямой траектории она могла бы пролететь 15 тыс. км и достигнуть берегов США.

Заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд назвал ракетные запуски «возмутительными», а утверждения КНДР, что они оправданы необходимостью самообороны, «смехотворными». Хван Чжун Гук посчитал действия Пхеньяна «угрозой региональной безопасности». Аналогичной позиции придерживается и Токио. Однако по итогам заседания участники не пришли к консенсусу в связи с позицией постоянных участников Совбеза России и Китая. Как отметила тогда зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева, чего нельзя объяснить, так это включения США в число так называемых «жертв» провокаций КНДР, учитывая развертывание в регионе американской военной машины.

— Проводимые сейчас консультации могут быть связаны даже не с совместными действиями в рамках ООН, сколько с обсуждением темы безопасности из-за испытаний КНДР подводных беспилотных и других ракетных систем, включая гиперзвуковые. Например, не могут ли они существенно снизить эффективность ПВО/ПРО Южной Кореи и Японии (поскольку запуск подводных беспилотников довольно сложно обнаружить), не представляют ли испытываемые ракетные системы угрозу для военных баз США на острове Гуам, где располагаются американские стратегические бомбардировщики. По одной из версий, в частности, потенциальными целями для ударов разрабатываемых в КНДР подводных беспилотных систем могут быть объекты в береговой зоне в Южной Корее, — заявила «Известиям» руководитель группы глобализации военно-экономических процессов Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Марианна Евтодьева.

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Различных обсуждений и заявлений будет еще больше, считает консультант Института экономики РАН Георгий Булычев. По мнению эксперта, прошедшие закрытые консультации показали, что в этом вопросе будет оказываться больше давления, и в особенности на Россию. Вашингтон и его союзники обвиняют Москву в якобы использовании северокорейского оружия, включая баллистические ракеты. «США тиражируют заведомо ложную информацию о якобы применении Россией ракет КНДР», — заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Штаты, Южная Корея и Япония будут стараться максимально привлечь внимание к северокорейской проблеме, используя свое положение в Совбезе ООН в пропагандистских целях. А поскольку Россия и Китай, скорее всего, не поддержат их инициативы в отношении Пхеньяна, это позволит Вашингтону и союзникам бросить тень на политику Москвы и Пекина, сказал «Известиям» бывший заместитель генсека ООН и экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе.

В сложившейся международной политической обстановке совместное принятие каких-либо резолюций Совета Безопасности ООН в отношении Северной Кореи крайне маловероятно. «Ситуация в корне отличается от периода середины-конца 2000-х годов, когда действовал механизм шестисторонних переговоров, участники которых ориентировались на денуклеаризацию Корейского полуострова, тогда как в настоящее время денуклеаризация уже невозможна, а на любые резолюции Совбеза, инициируемые при участии США, Южной Кореи и Японии, скорее всего, будет наложено вето, в частности, со стороны России или Китая», — подчеркнула Марианна Евтодьева. В то же время возможен вариант осуждения КНДР в рамках резолюции ГА ООН по аналогии с соответствующей резолюцией в отношении России по Украине, однако серьезные ограничения такой документ вряд ли сможет предусматривать. КНДР, возможно, следует опасаться новых санкций со стороны США и других западных стран, например, ужесточения нефтяного эмбарго.